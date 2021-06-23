شكرا لقرائتكم خبر عن خبيرة التغذية العلاجية تتحدث عن طرق مختلفة لإنقاص الوزن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة دعاء سهيل خبيرة التغذية العلاجية، إنها ليست ضد العمليات الجراحية في علاج السمنة، طالما كانت هي الملجأ الأخير للمريض، خاصة بعد تجارب كثيرة من الدايت، مشيرة إلى أن موضوع التغذية السليمة يعتبر موضوع ليس سهلا أبدا، لأن له تكنيك معين في الفهم.

وأضافت دعاء سهيل خلال استضافتها في برنامج «طبيب البلد» عبر فضائية «صدي البلد»، أنه عند علاج المريض يجب أولا أن يكون لدى الطبيب صدر رحب من أجل تهدئة نفسيته، موضحة أنه كلما تضررت النفسية زاد وزن الفرد.

واستشهدت خبيرة التغذية العلاجية، بمعظم الحالات التي استطاعت أن تفقد جزءا كبيرا من وزنها، حتى تكون حافزا كبيرا لكل من يريد أن يتخلص من وزنه الزائد، كما أنها استشهدت بشهادة الرئيس السيسي «أرى جميع طلاب الجامعات وزنها زائد»، وبالفعل أن هذه الشريحة تكون أثر الشرائح التي تمتلك وزنا زائدا.

وحذرت دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، من إعلانات عقاقير التخسيس على وسائل الإعلام المختلفة، مؤكدة أنه لا يوجد مكمل غذائي يصلح لل الحالات الصحية والفئات العمرية، فهناك حالات تعاني من السكر، وآخرون يعانون من كسل في الغدة الدرقية، أو مشاكل في الحرق، مضيفة: «مفيش حاجة اسمها قاهر للدهون».