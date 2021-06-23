شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يصدر 3 قرارات جديدة.. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، الأربعاء، 3 قرارات جديدة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

ونص القرار الأول ويحمل رقم 1367 لسنة 2021، على اعتبار الأراضي المملوكة للدولة بناحية جزيرة شارونة الكائنة بقرية قرارة مركز مغاغة بالمنيا أرض أثرية.

ونص القرار الثاني ويحمل رقم 1368 لسنة 2021، على اعتبار أراضي الموقع المعروف باسم «مقبرة العلمين» الواقعة جنوب الموقع الأثري المعروف باسم قصور العطش- مركز العلمين بمحافظة مطروح، أرضا أثرية.

ونص القرار الثالث ويحمل رقم 1369 لسنة 2021، على إخراج مسطح الجزء المتبقي من تل آثار البراشية البالغ مساحته 6 افندنة و20 قيراطا و14 سهما، والواقع بالقطعة رقم 2 حوض رزوق نمرة 15 ناحية عزبة النجار- كوم زروق- مركز فارسكور بمحافظة دمياط، من عداد الأراضي الأثرية.

وفيما يلي نص القرارات الثلاثة: