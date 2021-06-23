شكرا لقرائتكم خبر عن خبير: المشروعات المتوسطة والصغيرة تُمثل الوقود الثابت للاقتصاد التنموي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، على إنشاء مجمعات صناعية بمواصفات بعينها في محافظات مختلفة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة بدأت منذ عام 2015 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي كلف الحكومة بـ 317 موقعاً في محافظات الجمهورية لإقامة مجمعات صناعية صغيرة.

وأضاف "الحسيني"، خلال لقائه على قناة "النيل للأخبار" على التليفزيون المصري، أن هناك اهتمامًا كبيرًا من رئيس الجمهورية والقيادة السياسية متمثلة في الحكومة ووزارة الصناعة وهيئة المشروعات وإطلاق منصة مشروعات والتي حققت خلال 6 سنوات منذ مايو 2015 إلى مايو 2021 أكثر من 173 ألف فرصة مشروع تم تنفيذهم على أرض الواقع وشغالين أكثر من 6 سنوات.

وتابع: "تم تمويل قروض وصلت إلى 19 مليار جنية خلال الـ6 سنوات الماضية لإنجاح هذه المشروعات، وتم توفير 1.7 مليون فرصة عمل مباشر وليست غير مباشرة".

وأشار إلى أن المشروعات المتوسطة والصغيرة والمشروعات متناهية الصغير تمثل الوقود الثابت لأي اقتصاد تنموي على مستوى العالم، كما تمثل بما يعادل 40% إلى 47% من النسب الرئيسية للناتج القومي للدول.