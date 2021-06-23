شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الإجراءات الصحية والوقائية الجديدة بشأن كورونا للقادمين إلى مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت وزارة الصحة المصرية اتخاذ اجراءات جديدة وتعديل اجراءات أخرى بشان الضوابط المتخذة لفيروس كورونا المستجد بشان الركاب القادمين إلى مصر بمختلف المطارات والمواني والمعابر والمنافذ، وتم توزيع هذه الاجراءات بخطاب لمختلف المديريات بالمحافظات ومكاتب الحجر الصحي.

وتم وصف الخطاب الصادر من الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، بـ«الفوري والهام للغاية».

وتضمن الخطاب الذي حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه، الأربعاء، الإجراءات الجديدة بشان الركاب القادمين وبحوزتهم شهادة تطعيم ضد الفيروس القادمين من دول متحور بها الفيروس مثل الهند والبرازيل وبنجلادش وباكستان واليونان ونيبال وسيرلانكا وفيتنام وامريكا اللاتينية بطريقة مباشرة وغير مباشرة خلال الـ١٤ يومًا السابقة يتم تطبيق مراجعة شهادة التطعيم بحوزة الراكب وقبول الشهادات المعتمدة في الدولة جهة الاصدار بدون كشط أو شطب أو اضافة وتحتوي على qr code وقبول هذة الشهادة واجراء تحليل سريع وفي حال ايجابية النتيجة للتحليل يتم اجراء pcr بالمطار وفي حال الايجابية للتحليل يتم تحويل الراكب إلى مستشفي الحميات أو المستشفي المعين وتطبيق البرتوكول الموضوع في هذا الشان.



وبالنسبة للركاب القادمين وبحوزتهم شهادات تطعيم من الدول غير المتاثرة بالسلالات المتحورة برحلات مباشرة أو غير مباشرة خلال ال١٤ يوم السابقة يتم مراجعة شهادة التطعيم وقبول الشهادة في الدولة جهة الاصدار بدون كشط أو شطب أو اضافة، ويحتوي qr code بعد التحقق من جهة اصدار الشهادة.



ويتم اعتماد اللقاحات الحاصلة على موافقات من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية على ان تراعي الفترة الزمنية وذلك بمرور ١٤ يوما من الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح مثل فايزر واسترازنيكا وموديرنا وسينوفارم وسينوفاك وسبوتنيك، أو مرور ١٤ يوما للحصول على الجرعة الاولي من لقاح جونسون اند جونسون واتباع الضوابط والاشتراطات والاجراءات الصحية المعمول بها.

وبالنسبة للركاب القادمين بدون شهادات تطعيم يتم اتباع الضوابط والاشتراطات والاجراءات الصحية النعمول بها في ضوء قرارات رئيس مجلس الوزراء

سيتم اخطار جميع شركات الطيران والتوكيلات الملاحية والشركاء والالتزام الكامل بما جاء في المنشورات السابقة ذات الصلة.