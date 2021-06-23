شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان : تدريب 400 موظف وتنظيم دورات تدريبية لريادة الأعمال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الندوة التعريفية التي نظمتها هيئة فولبرايت مصر عن «التقدم لمنح فولبرايت للبحث والدراسة بالولايات المتحدة الأمريكية»، بمشاركة الدكتورة ماجي نصيف، المدير التنفيذي للهيئة عبر تقنية الزووم.

وقدم اللواء أشرف عطية، شكره لهيئة فولبرايت مصر على هذه المبادرة الرئدة الهادفة لاكتساب الخبرات المهنية المتعددة للعاملين في قطاعات العمل العام، مؤكداً على أن المحافظة من جانبها تسير بخطى ثابتة في تنفيذ برامج تدريبية مكثفة لشباب العاملين بالديوان العام ومختلف الوحدات المحلية ومديريات الخدمات وهو ما تم تنفيذه خلال الأيام الماضية بالتنسيق مع الأكاديمية الوطنية للتدريب حيث تم تدريب 400 موظف من أبناء أسوان.

وأشار المحافظ إلى أن ذلك يتواكب مع الرؤية الثاقبة للرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم وتأهيل الكوادر الشبابية القادرة على تولي المسئولية بأحدث نظريات الإدارة والتخطيط العلمى والعملي بما يعود بالنفع على الوطن بكافة قطاعاته، موضحاً أنه تم أيضاً تنفيذ دورات تدريبية لريادة الأعمال لأبناء المحافظة بهدف تشجيع وتبنى رؤى وطاقات الشباب في تنفيذ مشروعات جادة تحقق طموحات صاحب المشروع، وأيضاً صالح الوطن من خلال حلول واقعية لمواجهة مشكلة البطالة، بالإضافة إلى المساهمة في زيادة الإنتاج والقدرة التنافسية للاقتصاد القومي.