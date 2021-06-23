"جردل مياه" السبب.. تجديد حبس المتهمين بقتل شاب في السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، تجديد حبس متهمين اثنين 15 يومًا بتهمة قتل شاب في موقف العاشر بمدينة السلام.

وقال أحد الشهود في التحقيقات إن المجني عليه أمجد سامي 26 سنة يعمل على "عربة كبده" مع مساعده في موقف العاشر بمدينة السلام.

وأضاف أنه يوم الحادث، طلب المتهم الأول من مُساعد المجني عليها "جردل مياه" فرفض بسبب ندرة توصيلات المياه للسيارات المتجولة، فنشبت بينهما مشاجرة تدخل "أمجد" ونجح في فضها "مكنش بيحب المشاكل مع حد".

وبعد مرور دقائق، حضر صديق المتهم الأول ويدعى وبدأ في التشاجر مع أمجد ومساعده، وصفعه على وجهه فرد الضحية الصفعة، ثم استل المتهم الثاني سكينًا من ملابسه، وطعن المجني عليه في رقبته فسقط على الأرض غارقًا في دمائه.

وأكد الشاهد في التحقيقات على حسن سمعة المجني عليه "كان جاي ياكل عيش.. وعمره ما اتخانق مع حد".