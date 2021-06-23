قيمتها مليون جنيه.. ضبط 150 طربة حشيش بحوزة عنصر إجرامي في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على عنصر إجرامي بحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش قبل ترويجها في الشرقية.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط أحد العناصر الإجرامية تخصص في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه متخذا من دائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني والعام والمركزي بالاشتراك مع مديرية أمن الشرقية، تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته 150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.

وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليون وخمسون ألف جنيه تقريبا.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وباشرت النيابة التحقيق.