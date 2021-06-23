اللقطات الأولى لحريق مبنى أرشيف مجلس الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

تعاين الأجهزة الأمنية موقع حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة بمنطقة الدقي وسط محافظة الجيزة، اليوم الأربعاء.

ورصدت بعض الصور جهود رجال الدفاع المدني في السيطرة على الحريق وسط تواجد الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وينفذ رجال الإطفاء عملية التبريد؛ لمنع تجدد اشتعال النيران، وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي؛ للمعاينة، والوقوف على أسباب الحريق.

قوات الحماية المدنية عملت على إخماد النيران المشتعلة في الطوابق الثلاثة، فضلًا عن كميات من الأوراق والمستندات بالمناطق الخلفية والجانبية للمبنى، لكن هذا ليس كل شيء.

يواجه رجال الإطفاء بالجيزة صعوبات تتمثل في اشتعال النيران داخل بعض الغرف المغلقة بأبواب مصفحة يصعب فتحها، ويعمل رجال الإنقاذ البري على إحداث فتحات للسيطرة على الحريق من خلالها.

وتبين أن المبنى على مساحة 500 متر، مكون من بدروم وأرضي وأول مرتفع، فضلا عن "ردود" جانبية بمساحة 500 متر.

وتبين أن النيران التهمت المستندات والأوراق الواقعة بجميع الطوابق، فضلًا عن تلك التي تحيط المبنى، الأمر الذي دفع قوات الحماية المدنية بالجيزة؛ للاستعانة بتعزيزات إضافية للسيطرة على الحريق.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ15 سيارة إطفاء، وخط إمداد متصل بلنش إطفاء بنهر النيل لقرب المسافة بين موقع الحريق ونهر النيل.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بنشوب حريق بشارع أحمد نسيم.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ٦ سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء هاني محمد قبل الدفع بتعزيزات إضافية.

وتبين بالفحص نشوب حريق في مبنى أرشيف تابع لمجلس الدولة، وتحديدًا الطابقين الأرضي والأول، ما أسفر عن تفحم محتويات الطابقين من أوراق ومستندات.

وانتقل اللواء رجب عبدالعال مدير أمن الجيزة إلى محل الحريق، في الوقت الذي فرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق؛ لتسهيل مهمة محاصرة النيران، ومنع امتدادها للمنشآت المجاورة.