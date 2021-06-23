15 سيارة إطفاء ولنش إمداد لمجابهة حريق هائل بمبنى أرشيف مجلس الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

دفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة بتعزيزات إضافية للسيطرة على حريق هائل اندلع بمبنى أرشيف تابع لمجلس الدولة بمنطقة الدقي، الأربعاء.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ15 سيارة إطفاء، وخط إمداد متصل بلنش إطفاء بنهر النيل لقرب المسافة بين موقع الحريق ونهر النيل.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بنشوب حريق بشارع أحمد نسيم.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ٦ سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء هاني محمد قبل الدفع بتعزيزات إضافية.

وتبين بالفحص نشوب حريق في مبنى أرشيف تابع لمجلس الدولة، وتحديدًا الطابقين الأرضي والأول، ما أسفر عن تفحم محتويات الطابقين من أوراق ومستندات.

وانتقل اللواء رجب عبدالعال مدير أمن الجيزة إلى محل الحريق، في الوقت الذي فرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق؛ لتسهيل مهمة محاصرة النيران، ومنع امتدادها للمنشآت المجاورة.