تفحم محتويات طابقين بمبنى أرشيف مجلس الدولة.. ومدير الأمن يعاين الحريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

يسابق رجال الدفاع المدني الزمن للسيطرة على حريق هائل اندلع بمبنى أرشيف مجلس الدولة بمنطقة الدقى، اليوم الأربعاء.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بنشوب حريق بشارع أحمد نسيم.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ٦ سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء هاني محمد.

وتبين بالفحص نشوب حريق في مبنى أرشيف تابع لمجلس الدولة وتحديدا الطابقين الارضي والأول، ما أسفر عن تفحم محتويات الطابقين من أوراق ومستندات.

وانتقل اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة إلى محل الحريق، في الوقت الي فرضت قوات الأمن كردونا أمنيا بمحيط الحريق لتسهيل مهمة محاصرة النيران ومنع امتدادها للمنشآت المجاورة.