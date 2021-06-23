رئيس "سياحة النواب: الحكومة توافق على إعفاء السائحين القادمين الحاصلين على لقاح كورونا من تحليل PCR



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، موافقة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء على طلبها وطلب القطاع السياحي، إعفاء السائحين القادمين الحاصلين على لقاح فيروس كورونا من إجراء تحليل PCR، أسوة بالدول المنافسة.

وقالت في بيان اليوم، إن ذلك جاء عقب اجتماعها مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تم خلاله مناقشة وعرض الموضوعات المطلوب تدخل الحكومة فيها بشكل عاجل وأهمها:

1- إعفاء السائحين القادمين الحاصلين على لقاح فيروس كورونا من إجراء تحليل PCR، أسوة بالدول المنافسة.

2- إعادة النظر في رفع نسب الـ 50% من الطاقة الاستيعابية لإشغالات الفنادق والمنشآت السياحية والفنادق العائمة ومركبات النقل السياحي.

3- تعديل مواعيد العمل بالمطاعم والمنشآت السياحية وخصوصاً مع توافد السائح العربي على القاهرة والمدن السياحية.

4- إعادة النظر في المدة المقررة لتحصيل قيمة الضريبة المضافة على كافة المنشآت السياحية والفندقية إلى 60 يوما بدلا من 30 يوما.

5- العمل على تقديم مشروع قانون التراخيص الموحد (الشباك الواحد) لرفع العناء عن المستثمرين في القطاع السياحي، ويفض الاشتباك بين الجهات المختلفة.

وتوجهت رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، بالشكر لرئيس الوزراء والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة على الاستجابة السريعة والفورية، وإصدار تعليمات وضوابط دخول السياح الحاصلين على لقاح فيروس كورونا دون إجراء PCR إلا لبعض الدول التي تعاني من تحور الفيروس.

وأشارت رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إلى أن هناك تواصل مستمر بين اللجنة بالبرلمان مع وزراء السياحة والطيران لمناقشة مختلف الملفات وحل المشكلات.