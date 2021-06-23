تحت رعاية الرئيس.. الإفتاء تعلن تفاصيل مؤتمرها العالمي "مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أعلنت دار الإفتاء المصرية، تحت مظلة الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، الاستعداد لعقد مؤتمرها السنوي السادس تحت عنوان "مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي.. تحديات التطوير وآليات التعاون"، يومي الثاني والثالث من شهر أغسطس المقبل، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضحت دار الإفتاء، في بيان لها، الأربعاء، أن المؤتمر يعقد بحضور وفود من 85 دولة يمثلون كبار المفتين والوزراء والشخصيات العامة، بمشاركة نخبة من القيادات الدينية وممثلي دُور الإفتاء على مستوى العالم.

وأشارت إلى أن المؤتمر يشهد إزاحة الستار عن عدد من المشروعات والمبادرات المهمة التي تثري الحقل الإفتائي في الداخل والخارج، وتستشرف بها الدار والأمانة ما هو منتظر منها في المستقبل من خطط طموحة ومشروعات واعدة وفعاليات دولية وإصدارات علمية وكل ما يحقق مقاصد الشريعة الإسلامية السمحة، ويمنع نشر الأفكار الإرهابية المتطرفة، ويعزز مسيرة العمل الوطني، فضلًا عن عرض مجموعة من الأبحاث المواكبة لمقتضيات العملِ الدينيِّ.

وتحت شعار "مؤسسات إفتائية رقمية"، يسعى المؤتمر المرتقب إلى الاتفاق على آليات التعاون بين دُور وهيئات الإفتاء في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة والمشاركة في معالجة تحديات التطور التقني والدخول بالمؤسسات الإفتائية إلى عصر الرقمنة عبر دعم التحول الرقمي.

ومن جانبه قال الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية، الأمين العام للأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، إن فكرة المؤتمر جاءت بهدف تفعيل جملة أهداف استراتيجية للأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم؛ وعلى رأسها إقامة جسور التعاون بين المؤسسات الإفتائية، وكذا تطوير العمل الإفتائي بتطبيق التحول الرقمي؛ حتى تؤدي الأمانة العامة رسالتها وتحقق أهدافها في تفعيل التعاون بين أعضائها من المؤسسات الإفتائية، وخاصة في سياق الدخول بالعملية الإفتائية في عصر النهضة الرقمية؛ حيث عزمت الأمانة على إقامة مؤتمرها لعام 2021م تحت عنوان «مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي.. تحديات التطوير وآليات التعاون» ليُمثل إجراءً فاعلًا يعكس هذه الأهداف، ويكون كاشفًا عن أهمية التقنية الرقمية؛ مناقشًا ومحللًا قضايا إدخال المؤسسات الإفتائية في العصر الرقمي، وتحديات تطبيق الرقمنة داخلها وكيفية الاستفادة بالتقنيات الحديثة في إقامة جسور التعاون بين هذه المؤسسات، وخاصة في سياق استخدام الاجتهاد الجماعي، ووضع طرائق وآليات للفتوى الجماعية بجميع صورها الوطنية والعالمية، وبيان مدى استخدام المؤسسات الإفتائية للتطور الرقمي في عبور الأزمات ومواجهة الجوائح، مثل جائحة "كورونا"، وتفعيل الإفتاء الجماعي في التعامل مع هذه الأزمة.

وأوضح مستشار مفتي الجمهورية أن أهداف المؤتمر تتمحور حول زيادة الوعي بأهمية الرقمنة، وما يعود من تفعيلها في المؤسسات الإفتائية على حالة الإفتاء وتفعيل دوره في المجتمعات، وتوضيح متطلبات تطوير المؤسسات الإفتائية تقنيًّا لإدخالها في عصر الرقمنة، وكذلك دعم التقنيات الرقمية القائمة في المؤسسات الإفتائية ونشرها بين أعضاء الأمانة العامة، إضافة إلى مناقشة وسائل الوقوف على متطلبات المستفتين في مختلف الدول الأعضاء، ووضع الآليات المناسبة لتحقيق هذه المتطلبات باستخدام التقنية الرقمية، وإظهار قدرة المؤسسات الإفتائية على التخطيط الاستراتيجي للتعامل مع العالم الرقمي وغيره من التحديات، فضلًا عن السعي إلى التعريف بالتجارب الثرية في مجال التحول الرقمي لبعض مؤسسات الفتوى في العالم الإسلامي، وكذلك بيان مدى استجابة الإفتاء كعِلم للتقنيات الحديثة، وتوضيح مدى استفادة المؤسسات الإفتائية من التطور الرقمي في مواجهة جائحة "كورونا".

وأضاف مستشار مفتي الجمهورية، أن المؤتمر يهدف أيضًا إلى مناقشة كيفية تفعيل الإفتاء الجماعي في المؤسسات الإفتائية في مواجهة الجوائح وعبور الأزمات، ووضع تصور دقيق لما يعوق التعاون والتكامل بين مؤسسات الإفتاء، يشمل: المظاهر، والأسباب، وطرق الحل، وكذلك تجلية التشريعات القانونية التي تتعلق بعملية التحول الرقمي وتأثيرها على المؤسسات الإفتائية، إلى جانب تبني آليات لنشر ثقافة الإفتاء والاستفتاء الرقمي على مستويات شتى، والخروج بمبادرات عاجلة لتفعيل التعاون بين المؤسسات الإفتائية المختلفة. كذلك لن تغفل أهداف المؤتمر تطوير الأداء الإفتائي للعاملين في مؤسسات الفتوى من خلال توظيف التكنولوجيا الرقمية واستثمارها إيجابيًّا في عملية التطوير ووضع خطوات عملية لتحقيق التطوير.

وكشف نجم عن أهم محاور المؤتمر، التي ستشمل محورًا بعنوان: "الإفتاء الجماعي ومؤسساته.. الواقع والمأمول"، ومحورًا ثانيًا حول: "مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي.. تحديات التطوير ونماذج المعالجة"، أما المحور الثالث فيأتي بعنوان: "الإفتاء الجماعي في أزمنة الجوائح والأزمات"، كما يتحدث المحور الرابع عن: "تفعيل التطور الرقمي في مؤسسات الفتوى لمواجهة الجوائح وعبور الأزمات".

وبالتوازي مع فعاليات المؤتمر، تعقد الأمانة العامة لدور الإفتاء ثلاث ورش عمل: إحداها حول "الفتوى والعصر الرقمي.. كيف نقتحم الميدان؟"، وورشة عن "تجارب المؤسسات الإفتائية في التحول الرقمي"، وورشة أخيرة بعنوان "استشراف المستقبل الإفتائي.. التحديات والآليات".

وفى ختام فعاليات المؤتمر يتم إعلان الفائز بجائزة الإمام القرافي لهذا العام، وكذلك تخريج دفعة من أئمة المساجد في الخارج، إلى جانب عرض نتائج المؤشر العالمي للفتوى، وعقد مجموعة من مذكرات التفاهم مع عدد من المؤسسات الدينية العالمية، وإطلاق عدد من المشروعات المهمة.