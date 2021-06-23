القابضة للمطارات: انخفاض الرحلات لأكثر من النصف بين 2019 و 2020 بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

أعلن المهندس محمد سعيد محروس رئيس القابضة للمطارات، أنه تم نقل ١٠ ملايين راكب على متن ٨٨ ألف رحلة، في الفترة من أبريل إلى يونيو عام ٢٠١٩، وانخفضت هذه النسبة بسبب كورونا في نفس الفترة عام ٢٠٢٠، ليصل عدد الرحلات إلى ٢٣ ألف، نقلت ٣٩٠ ألف راكب.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزير الطيران المدني، الأربعاء، عقب جولة بمطار القاهرة الدولي، لمتابعة الإجراءات الاحترازية التي يتم تنفيذها داخل صالات السفر والوصول.

وأضاف محروس، أنه تم نقل ١١ مليون راكب على متن ٩٤ ألف رحلة، وذلك خلال الفترة من أبريل إلى سبتمبر ٢٠١٩ وفي نفس الفترة من عام ٢٠٢٠، تم نقل ٢ مليون راكب على متن ٢٧ ألف رحلة.

وخلال الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر ٢٠١٩، تم نقل ٩ ملايين و٥٠٠ ألف راكب على متن ٨٧ ألف رحلة، خلال نفس الفترة من عام ٢٠٢٠، تم نقل ٣ ملايين راكب على متن ٣٧ ألف رحلة.