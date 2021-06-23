وزير الري يفتتح محطة مياه شرب جوفية خدمة لمواطني جنوب السودان

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، عدداً من اللقاءات مع كبار المسئولين الحكوميين بدولة جنوب السودان، في ثالث أيام زيارته.

والتقى وزير الري، تعبان دينج نائب رئيس جمهورية جنوب السودان والمسئول عن قطاع البنية التحتية، وبيتر مارسيليو ناصر وزير الكهرباء والسدود.

وقال عبد العاطي، إن هذه الجلسات تأتى في اطار التعاون والصداقة التى تربط البلدين الشقيقين، حيث تم مناقشة مجالات التعاون العديدة بين البلدين في مجال الطاقة الكهربائية والبنية التحتية، وموقف المشروعات المنفذة حالياً في في عدد (٧) ولايات، والتى تهدف للارتقاء بالمستوى المعيشى لأشقائنا فى جنوب السودان وخدمة المواطنين وتحقيق الاستقرار للأهالى، مثل مشروعات توفير مياه الشرب ومحطات الرفع ومشروعات حصاد مياه الأمطار، وحماية المواطنين من أخطار الفيضانات والتى تتسبب في أضرار كبيرة وقطع للطرق ، وازالة الحشائش من المجارى النهرية لتسهيل الحركة النهرية.

وأشار عبد العاطي إلى أنه استعرض مع نائب رئيس جمهورية السودان، تطورات قضية مياه النيل والموقف الراهن إزاء المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، مؤكداً حرص مصر على استكمال المفاوضات للوصول لإتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية، ومشيراً في الوقت ذاته لما أبدته مصر من مرونة في التفاوض خلال السنوات الماضية، والتي قوبلت بالتعنت الواضح من الجانب الاثيوبي.

وافتتح عبد العاطى محطة مياه الشرب الجوفية التي أنشأتها مصر بمنطقة "جبل ليمون" بحضور محمد قدح سفير مصر بجمهورية جنوب السودان، والقنصل أحمد البكرى ولفيف من القيادات بوزارة الموارد المائية والرى بدولة جنوب السودان وبعثة الرى المصرية، وسلطان منطقة جبل ليمون ".

وتشتمل محطة مياه الشرب الجوفية على بئر بعمق ١٠٠ متر مزود بطلمبه شمسية وخزان بسعة ٣٦ متر مكعب لتخزين المياه، وخطوط مواسير بأطوال مختلفة تنتهي بصنابير مياه عامة لإستخدام الأهالي بهدف توفير مياه الشرب النقية لسكان المنطقة وتلقى عبد العاطى خطاب شكر من سلطان منطقة "جبل ليمون" على إنشاء هذه المحطة التي ستوفر مياه الشرب لأهالى المنطقة واستخدامات الثروة الحيوانية بالمنطقة.