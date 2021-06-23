شكرا لقرائتكم خبر عن استخرج بطاقة الرقم القومي دون مجهود .. وقرار جديد من السجل بالاتفاق مع القومي للمرأة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استخراج بطاقة الرقم القومي بدون مجهود.. هكذا قرر قطاع الأحوال المدنية التنسيق مع المجلس القومي للمرأة بإرسال مأموريات استخراج وتجديد البطاقات الشخصية للسيدات من أهالي القرية في المحافظات المختلفة.

أرسل قطاع الأحوال المدنية اليوم الأربعاء مأمورية جديدة إلى قرية أبوالكوم بدائرة مركز شرطة تلا في محافظة المنوفية وتم استخراج بطاقة الرقم القومي لعدد كبير من سيدات القرية، كما يواصل قطاع الأحوال المدنية في استقبال الحالات الإنسانية من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة في مقر ديوان القطاع لاستخراج لهم بطاقة الرقم القومي وتقديم لهم كل التيسيرات الممكنة.

أكدت وزارة الداخلية بانها تواصل تقديم خدماتها للمواطنين بشان استخراج بطاقة الرقم القومي من خلال إرسال مأموريات من موظفين السجل المدني إلى القرى مع تمديد ساعات العمل في سجلات الأحوال المدنية إلى الساعة التاسعة مساء وافتتاح مكاتب جديدة في القاهرة والجيزة، وغيرها من القرارات الجديدة بهدف التيسير على المواطنين خاصة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

تواصل «المصري اليوم» تقديم خدماتها للقراء بنشر كل التفاصيل الخاصة بالسجل المدني وأسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2021

ثلاث أنواع من استمارة بطاقة الرقم القومي تختلف أسعارها حسب الفترة المقررة لاستلامها:

1- الاستمارة vip بـ 170 جنيهاً وتمكن صاحب البطاقة الشخصية استلامها بعد 24 ساعة.

2- الاستمارة العاجلة بـ 120 جنيها ويتم استلام بطاقة الرقم القومي بعد ثلاث أيام من تاريخ تسليم الاستمارة.

3 -الاستمارة العادية وسعرها 45 جنيها والاستلام البطاقة بعد 15 يوما من تاريخ تسليمها.

1- استمارة بطاقة الرقم القومي من السجل المدني.

2- إثبات رسمي بالمهنة ومحل إقامة

شروط استخراج بطاقة الرقم القومي من السجل

1- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

2- ألا تقل السن عن 16 سنة للحصول على بطاقة الرقم القومي

3- يشترط أن يكون المتقدم للحصول على بطاقة الرقم القومي له بيانات سابقة في السجل المدني