شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة إحلال السيارات القديمة: حافز لأصحاب الميكروباص 25% بقيمة 65 ألف جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق عوض، المتحدث الرسمي باسم المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات، إن المبادرة الرئاسية للإحلال السيارات المتقادمة الغرض منها أن يتمتع المواطن المصري بسيارة جديدة، كما أنها ستكون أحد الموارد لزيادة الدخل لمن يمتهنون القيادة مثل سائقي التاكسي وغيرهم.

وتابع عوض، خلال مداخلة هاتفية ما الإعلامية «قصواء الخلالي» ببرنامج «ساعة وساعة مع قصواء الخلالي» على إذاعة «نغم اف ام»، الأربعاء، أنه منذ يناير الماضي أي مواطن يمتلك سيارة قديمة مر عليها 20 عاماً يتقدم للحصول على سيارة جديدة وإبدال القديمة.

وأكمل المتحدث الرسمي باسم المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات، أن المبادرة حصلت على تخفيضات في أسعار السيارات من الشركات، كما أن الجهاز المصرفي منح عائد ثابت على قيمة السيارة بالقرض ويتم تقسيطه على 7 سنوات أو 10 سنوات باختيار المواطن الراغب في الانضمام للمبادرة.

وأردف المتحدث الرسمي باسم المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات، أن هناك وثيقتي تأمين على السيارة وحياة المواطن إذا ما أصابه مكروه، كما أن هناك ميزة منحتها الحكومة، وهي حافز أكبر يسدد إلى الشركة في حالة الملاكي تكون 10% من قيمة السيارة الجديدة بإجمالي 22 ألف.

وأكد المتحدث الرسمي باسم المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات، أن حافز السيارة التاكسي بحد أقصي 25 ألف جنيه، وكذلك ضم السيارات الميكروباص بنسبة 25% من قيمة السيارة بحد أقضي 65 ألف جنيه تقدم للمواطن كحافز.

وأشار الدكتور طارق عوض، أنه تم الإعلان عن بحث ودراسة لمشاركة مركبة التوكتوك في المبادرة، وذلك لتقنين وضع التوكتوك ومنحه ترخيص لكي يصبح له وضع قانوني وبيانات وسيتم حصول المواطن مالك المركبة على العديد من المميزات منها التأمين الصحي والاجتماعي.

واختتم طارق عوض حديثه قائلا: «هناك مسار آخر تقنين وهو وضع السيارات الميني فان الصغيرة للعمل كوحدات نقل جماعي في الشارع المصري كوحدة آمنة وحضارية».