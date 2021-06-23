شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس غدًا .. شديد الحرارة جنوبًا وحار في القاهرة والرياح شمالية غربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس غدًا شديدة الحرارة على الصعيد، وتستمر درجات الحرارة غدًا قريبة من معدلات الطقس اليوم، وتؤثر الرطوبة النسبية على الطقس غدًا بما يرفع من الاحساس بدرجة الحرارة.

تتوقع الأرصاد الجوية أن يكون طقس الغد حار على القاهرة الكبري والوجه البحري، وشديد الحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء، بينما يكون مائل للحرارة على السوحل الشمالية.

ويكون طقس الغد لطيف على القاهرة الكبري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد والوجه البحري، خلال ساعات الليل، بينما يسود طقس معتدل على جنوب سيناء وكذلك جنوب الصعيد.

وتستمر درجات الحرارة الأعلي في مصر غدًا لليوم الثالث على التوالي عند 43 درجة في إدفو بصعيد مصر، بينما تكون أقل درجات الحرارة العظمي غدًا هي 29 درجة مئوية في مطروح وبلطيم مثل طقس اليوم.

ويتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة والموج من متر لمترين إلا ربع، وإتجاه الرياح من شمالي غربي إلي جنوبي غربي، والبحر الأحمر من معتدل لمضطرب وارتفاع الموج من مترين لمترين ونثف والرياح شمالية غربية.

تنشط الرياح على القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء واتجاه الرياح على مصر غدًا شمالية غربية، وسرعتها من 15 إلي 17 عقدة.

تتراوح الرطوبة النسبية على السواحل الشمالية بين 90 و40 درجة، والقاهرة 70-25، وفى شمال الصعيد 30-25، أما في جنوب الصعيد فتكون 25-15 درجة.

تنخفض درجة الحرارة في القاهرة العظمي من 36 درجة اليوم إلي 35 درجة عدًا وترتفع الصغري إلي 23 بدلاً من 22 درجة خلال طقس اليوم.

وتظل درجات الحرارة في الإسكندرية غدًا ثابتة لليوم الثالث على التوالي عند 30-21 درجة.

ويتوقع أن تكون درجة الحرارة في دمياط 30-21، طنطا 34-22، السلوم 34-20، دمنهور 33-21، بلطيم 29-20، مطروح 29-21، شبين الكوم 35-22، سيوة 37-21،الزقازيق 35-22، بورسعيد 31-23، المنصورة 35-20، رفح 31-20، السويس 35-21، الإسماعيلية 35-20 درجة.

وتكون درجات الحرارة غدًا كما يلي: إدفو 43-26، أبوسمبل 42-25، أسوان 42-26، الوادي الجديد 42-26، الأقصر 41-25، سوهاج 39-24، قنا 40-25، أسيوط 38-24، الفيوم 35-22، بني سويف 36-21، شلاتين 35-26، المنيا 37-23، المنيا 37-23، الغردقة 38-27، شرم الشيخ 38-28، الطور 34-24، حلايب 34-28، العريش 31-20 درجة.

وتكون درجات الحرارة المحسوسة في الأماكن شديدة الحرارة كما يلي: أسوان وأبوسمبل و إدفو والوادي الجديد 43 درجة، وبينما تكون 42 درجة فى الأقصر، وتصبح 41 درجة في قنا، بينما تكون في سوهاج وأسيوط والغردقة وشرم الشيخ 40 درجة.