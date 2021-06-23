شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تشغيل مطار بورسعيد لتنشيط السياحة الداخلية اعتبارا من 17 يوليو المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، اللواء هشام الدسوقى مدير مطار بورسعيد، والدكتور جورج بولس رئيس مجلس إدارة شركة تى شورى تورز، والسيد كيرلس فريج مدير السياحة وتشغيل الطيران من مطار بورسعيد، وممثلى شركة طيران الخدمات البترولية PAS، وذلك لمناقشة إجراءات تشغيل مطار بورسعيد بدءا من 17 يوليو القادم، بالتعاون مع شركات «تى شورى» السياحية، وشركة «طيران خدمات البترول» بحضور المستشار ابراهيم عبدالغفار مستشار المحافظة للاستثمار وممثلى الشركات السياحية.

وأعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن تشغيل مطار بورسعيد بالتعاون مع شركة السياحة «تى شورى» وشركة «طيران خدمات البترول»، وذلك في إطار خطة المحافظة لتنشيط رحلات السياحية الداخلية من مطار بورسعيد.

وأكد محافظ بورسعيد أنه تم التعاون مع عدد من الشركات السياحية لتنشيط السياحة الداخلية بين بورسعيد ومدن (مرسى علم وشرم الشيخ وطابا ) وبأسعار مناسبة للمواطنين، وتماشيا مع خطة المحافظة لوضع بورسعيد على الخريطة السياحية لتصبح في مصاف المدن السياحية، لافتا أنه سيتم عقد اجتماع الأسبوع القادم مع عدد كبير من شركات السياحة بمختلف محافظات مصر للتعاون مع مطار بورسعيد لتنشيط السياحة الداخلية، تماشيا مع التطور في القطاع السياحى مؤخرا مشيرا أن إعادة تشغيل المطار خطوة هامة تحقق مطالب ووتطلعات أبناء بورسعيد، كما أن مطار بورسعيد سيشهد اقبالا كبيرا نظرا للتعاون مع الشركات السياحية لتنشيط السياحة الداخلية ببورسعيد.

ومن جانبه، وجه مدير مطار بورسعيد الشكر لمحافظ بورسعيد على التعاون المثمر، لافتا إلى أنه سيتم التعاون بين مطار بورسعيد وعدد من الشركات السياحية بمحافظات مصر لتقديم خدمات للمواطنين على أعلى مستوى، وعودة الرواج السياحى الداخلى لبورسعيد عبر المطار.