شكرا لقرائتكم خبر عن بـ«السلم والثعبان».. تدريب طلائع القليوبية على قيم السعادة والاحترام والصدق والمحبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت مديرية الشباب والرياضة في القليوبية بالتعاون مع مؤسسة أجيال مصر لتنمية النشء والشباب ووزارة الشباب والرياضه، تدريبات المرحلة الرابعة من مشروع «قيم وحياة» وتستهدف التدريبات في هذه المرحلة شباب الطلائع وانطلقت من نادى شبين القناطر الرياضى.

وقال الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن البرنامج تم تنفيذه على مدار يومين ففى اليوم الأول تم تدريب الطلائع على قيم السعاده، والاحترام، والبساطة، والصدق، والمحبه، ثم التنفيذ بشكل عملي بلعبة السلم والثعبان بنظام القيم.

أما اليوم الثاني فكان تدريب الطلائع على قيم المسؤلية والتعاون والاتحاد وأنشطة تحفيزية على قيم التواضع، والسلام والنزاهة ثم نفذت مجموعات عمل لعرض خطط لنشر القيم داخل المجتمع المحيط والذى يعد من أهم أهداف البرنامج بمحافظه القليوبية، وبث الكثير من القيم داخل الاعضاء من خلال العديد من الانشطة.

تم ذلك عن طريق فريق عمل بقيادة أحمد أبوغزاله منسق مشروع قيم وحياة بالقليوبية والمدربه جهاد أشرف، وفريق مكتب متطوعين قيم وحياة.

تدريب طلائع القليوبية

تدريب طلائع القليوبية