شكرا لقرائتكم خبر عن انفينكس تطلق أحدث إصداراتها Infinix Hot 10S والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت شركة Infinix عن هاتف Hot 10S الجديد، وهو الهاتف الذكي المرتقب للألعاب والترفيه ضمن مجموعة Hot 10 بعد ان نالت اعجاب المستخدمين، حيث يضع كل من Infinix Hot 10S وHot 10S NFC معيارًا جديدًا للقوة والابتكار والأناقة من خلال الجمع بين تقنيات المعالجات المتطورة وأداء بطارية طويل الأمد، وكاميرا ثلاثية مع تصوير Super Nightscape وشاشة فائقة الانسيابية، بتصميم مذهل مستوحى من الطبيعة.

تتميز اجهزة اينفنكس HOT 10 S بالبطارية الضخمة تصل لـ 76 ساعة من وقت الاتصال بشحنة واحدة والتى تأتي مزودة بتقنية Power Marathon الموفرة للطاقة التي توفر طاقة إضافية بنسبة 25٪ بمجرد أن تنخفض البطارية إلى 5٪.

بالاضافة لتميزه ببرنامج محرك تحسين Dar-link القوي من Infinix، والذي يحسن عرض الرسوم البيانية وحساسية الشاشة التي تعمل باللمس مع قدرات تعلم الذاتي الذكاء الاصطناعي التي تقلل من وقت التأخير في الاداء.

ومن المتوقع بحلول عام 2023 وجود أكثر من 2.7 مليار لاعب عبر الهاتف المحمول، لذلك اهتمت Infinix بتجهيز الهاتف الذكي Hot 10S بمجموعة شرائح MediaTek Helio G85 لتلبية الطلب المتزايد على تجارب الألعاب المحمولة.

وتعقيباً على هذا الاصدار قال مانفريد هونج، مدير المنتج لشركة Infinix: «عند تصميم S HOT10، كان هدفنا هو وضع معيار جديد للالعاب الترفيهه على الاجهزة المحمولة بالاضافة اننا قمنا بتصميم كل جانب من جوانب سلسلة Hot 10S بعناية لتقديم افضل تجربة اداء فريدة- بدءا من قوة معالجة شرائح Helio G85 الممتازة من MediaTek، إلى الشاشة السلسة وعالية الاستجابة والبطارية المحسنة للعرض واللعب دون توقف أو بدون انقطاع».



Hot 10S يقدم اعلى درجات الابتكار

يوازن Hot 10S Series بين التصميم المبتكر والمذهل مع الميزات والوظائف الممتازة لتقديم أفضل تجربة مرئية للمستهلكين بسعر مناسب:

تصميم مطور:

يعتمد اينفنكس Hot 10S على تقنية الطباعة الحجرية الرائدة Laser Micron لإنشاء مظهر متألق جميل، مع دقة عالية ومع حواف ناعمة وكاميرا سيلفي تحت الشاشة، فإن Hot 10S هو الجهاز الأكثر طمعا في الألعاب والترفيه حتى الآن.

شاشة عرض سلسة:

يتميزInfinix hot 10S بشاشة عرض عالية الدقة مقاس 6.82 بوصة مع معدل تحديث 90 هرتز، حيث يكتسب المستهلكون تجربة مشاهدة رائعة عند مشاهدة أحدث التأثيرات المرئية لـ CGI. يوفر معدل أخذ العينات الذي يعمل باللمس 180 هرتز استجابة مثالية، كما يتيح التعرف على الوجه الحدسي إمكانية فتح الجهاز بشكل أسرع وأكثر أمانًا وملاءمة.

كاميرا ثلاثية عالية الدقة بدقة 48 ميجابكسل مزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي:

لأول مرة ضمن مجموعة HOT، تم تجهيز Hot 10S بكاميرا خلفية بدقة 48 ميجابكسل وكاميرا AI وكاميرا عمق 2 ميجابكسل مع فلاش خلفي. تتيح ميزة Super Nightscape الجديدة كليًا للمستخدمين والتي تمكن من التقاط صور رائعة في سيناريوهات الإضاءة المظلمة / المنخفضة بينما يلتقط تسجيل الفيديو بدقة 2K لقطات واقعية حقيقية.

• شرائح MediaTek Helio G85:

تقدم هذه الشرائح أداءً قويًا لهاتف انفنيكس Hot 10S مع إطالة عمر البطارية إلى أقصى حد للحصول على تجربة ألعاب ممتعة من خلال الاستفادة من تقنية إدارة الموارد الديناميكية المبتكرة، يوفر الاتصال المدعوم من MediaTek's Helio G85 أوقات استجابة أسرع ومعدلات إطارات أسرع. علاوة على ذلك، ينتج عن ذلك اتصال ثابت وموثوق مما يقلل بشكل كبير من وقت التأخير.

• بطارية 6000 مللي أمبير:

توفر هذه البطارية الضخمة 76 ساعة من وقت الاتصال بشحنة واحدة. والتى تأتي مزودة بتقنية Power Marathon الموفرة للطاقة التي توفر طاقة إضافية بنسبة 25٪ بمجرد أن تنخفض البطارية إلى 5٪، وبالتالي قضى Hot 10S على خوف اللاعبين من انخفاض البطارية المفاجئ أثناء اللعب، أو الإخطارات المحرجة بانخفاض البطارية على مكالمات الفيديو.

• تقنية معالجة صوت مذهلة

تساعد تقنية معالجة الصوت DTS في هاتف Infinix Hot 10S على رفع مستوى المؤثرات الصوتية أثناء اللعب، وهو ما يمكن معه للمستخدمين تخصيص المؤثرات الصوتية للحصول على تجارب جودة صوت أفضل في الألعاب والموسيقى والأفلام.

كما يعتمد Infinix XO7.6 على نظام Android 11 بواجهة جديدة وأكثر ذكاءً من سابقتها.

• Dar-link Ultimate Game Booster:

يشتمل اينفنكنس Hot 10S على برنامج محرك تحسين الألعاب من Infinix، Dar-link Ultimate Game Booster، والذي يعمل مع أجهزة الهاتف الذكي لتحسين استقرار الصورة الرسومية وحساسية الشاشة.

• خصوصية وآمان المستخدم :

تعد حماية بيانات المستخدم والخصوصية أحد أهم أولويات شركة Infinix في هواتفها الذكية، لذلك تم تطبيق نظامين رئيسيين في Hot 10S. يقوم X-Proof بتأمين الشاشة من الخلف حتى لا يتم التطفل على شاشات المستخدمين في الأماكن العامة، علاوة على ذلك، تظل جميع بيانات المستخدم الموجودة على الجهاز محفوظة على الجهاز ولا يتم تحميلها أبدًا على السحابة في عصر أصبحت فيه الخصوصية أكثر استباحة من أي وقت مضى، اتخذت Infinix خطوات إضافية لتأمينها بالكامل.

جودة كاميرا ثلاثية بدقة 48 ميجابكسل

يتميز هاتف انفنيكس Hot 10S بكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل تعمل بالذكاء الاصطناعي لتحسين الصورة لالتقاط صور حادة تعكس مميزات الكاميرا الاحترافية وتعد هذه الكاميرا هي الأولى من نوعها في سلسلة HOT التي تقدم تركيزًا تلقائيًا لتتبع العين ومقاطع فيديو دون تشويش وتجميل الوجه، مما يمكّن المستخدمين من التقاط الصورة المثالية.

بالاضافة إلى ان Hot 10S يتميز بكاميرا خلفية عالية بدقة 48 ميجابكسل تتيح للمستخدمين التقاط صور ومقاطع فيديو رائعة في النهار والليل، كما يساعد التصوير البطيء بدقة 240 إطارًا في الثانية المستخدمين أيضًا على التقاط حركات سلسة للحصول على لقطة مثالية.

تجربة ترفيه الهاتف الذكي المطلقة مع MediaTek's Helio G85

يعد Hot 10S هو الأول في سلسلة HOT 10 المجهز بشرائح MediaTek's Helio G85 لتقديم أداء متميز لمحبي العاب الهواتف المحمولة، وتتميز وحدة المعالجة المركزية ثمانية النواة بوجود وحدتي CPU قويتين Arm Cortex-A75 تعملان بسرعة تصل إلى 2 جيجاهرتز وستة معالجات Cortex-A55 تعمل حتى 1.8 جيجاهرتز، مترابطة بواسطة ذاكرة تخزين مؤقت كبيرة L3 لتحسين الأداء.

يجمع HyperEngine من MediaTek بين العديد من التقنيات لتعزيز تجربة الألعاب مع الأداء المستدام لفترة أطول، ومع هذه الميزة، يمكن للاعبين توقع أداء أكثر سلاسة في محركات الألعاب المطلوبة، إلى جانب الإدارة الديناميكية الذكية لوحدة المعالجة المركزية.

يوفر دعم Dual 4G SIM جودة استثنائية لمكالمات الصوت والفيديو عبر خدمات VoLTE / ViLTE، جنبًا إلى جنب مع وقت إعداد اتصال أسرع وتغطية أكثر موثوقية واستهلاك أقل للطاقة من أي من اتصالي SIM.

• تتميز مجموعة الشرائح أيضًا بقدرات مدمجة للاستيقاظ الصوتي (VoW) تقلل من قوة التطبيقات في نظام التشغيل Android، مثل مساعد Google الذي يعمل دائمًا.

العب طوال اليوم ببطارية تدوم طويلاً

لتزويد المستخدمين بتجربة ألعاب بدون توقف، يأتي Hot 10S مزودًا ببطارية سعتها 6000 مللي أمبير، بينما يتميز Hot 10S NFC ببطارية 5000 مللي أمبير في الساعة. بناءً على الاختبار من مختبر بيانات Infinix، يدعم Hot 10S ما يقرب من 62 يومًا في وضع الاستعداد، و182 ساعة من تشغيل الموسيقى، و17.3 ساعة من اللعب المستمر أو 76 ساعة من المكالمات بشحن كامل.

تضمن تقنية Safe-Charge المدمجة إيقاف تشغيل الطاقة تلقائيًا بمجرد شحن الجهاز بالكامل لتجنب ارتفاع درجة الحرارة وإهدار الطاقة بينما تساهم تقنية Power Marathon في توفير طاقة إضافية بنسبة 25٪ عندما تنخفض طاقة البطارية- أي 3.5 ساعة من وقت اتصال إضافي للمستخدمين.

ولدعم الاتجاه المتزايد للمدفوعات غير التلامسية ومشاركة المحتوى بشكل أسرع وأكثر أمانًا، تشتمل سلسلة Hot 10S على إصدار NFC (تقنية اتصال المدي القريب)، وهو ما يوفر معاملات آمنة وتبادلًا للمحتوى الرقمي، ويجعل الاتصال الإلكتروني من جهاز إلى جهاز أبسط وأسرع وأسهل للمستهلكين.

نظام التشغيل الجديد XOS 7.6

وبعد شهور من الترقب، أطلقت شركة INFINIX، نظام تشغيل جديدًا ومتقدمًا تقنيًا وهو XOS 7.6 ويعد نظام التشغيل الجديد كليًا مبني على Android 11 وسيكون متاحًا في الهاتف الرائد للعملاق التكنولوجي Infinix Hot 10S

ويأتي XOS 7.6 مع تحديثات مرئية مذهلة تمنحك تجربة ممتعة، كما أنه يؤدي إلى ظهور الميزات التي تم تصورها من خلال مشاركة المستخدم المستمرة والذكاء الاصطناعي؛ على سبيل المثال، XPermission وXProof وKids Mode وGame Zone وXFloat وXVocal وDoc Correction وPinshare وAntitheft Alarm وXhide وPhone Cloner.

وسيكون Hot 10S متاحًا في مصر يوم 21 يونيو الجاري، ويأتي الإصدار القياسي بأربعة ألوان: أسود، أخضر موراندي، قلب المحيط، والبنفسجي، وبسعر تنافسي 2444 جنيه للنسخة سعة (64 +4 جيجا)، وسعر 2699 جنيه للنسخة سعة (128 +4 جيجا).

انفينكس تطلق أحدث إصداراتها Infinix Hot 10S

انفينكس تطلق أحدث إصداراتها Infinix Hot 10S

انفينكس تطلق أحدث إصداراتها Infinix Hot 10S

انفينكس تطلق أحدث إصداراتها Infinix Hot 10S

انفينكس تطلق أحدث إصداراتها Infinix Hot 10S