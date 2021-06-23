شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يصدر قرارا بشأن سفير مصر في إثيوبيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا بتعيين سفير جديد لمصر لدى إثيوبيا.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار السيسي الذي نص على تعيين محمد عمر جاد محمد، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى دولة إثيوبيا، بدلا من السفير أسامة عبدالخالق.

وفي الإطار ذاته، قرر الرئيس تعيين أسامة عبدالخالق، السفير السابق في إثيوبيا، والمندوب المصري الدائم لدى الاتحاد الأفريقي، ممثلا دائما لبلاده في الأمم المتحدة.