شكرا لقرائتكم خبر عن حبس سائق قطار الإسكندرية ومساعده وملاحظ المحطة بتهمة الإهمال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر المستشار محمود الغايش، المحامي العام الأول لنيابات شرق الإسكندرية الكلية، بحبس سائق قطار ومساعده وملاحظ محطة سكة حديد الإسكندرية، ٤ أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الإهمال والإتلاف والإصابة، وإجراء تحليل مخدرات للمتهمين، وذلك على خلفية التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في واقعة تصادم جرار بقطار من الخلف، بمدخل محطة مصر، والذي أسفر عن إصابة 45 شخصًا، تم نقلهم لمستشفيات «خليل حمادة المركزي» و7 للمستشفى الجامعي «الأميري»، و5 أشخاص لمستشفى شرق المدينة.

ونسبت التحقيقات للمتهمين تسببهم في وقوع خطأ فني أسفر عن زيادة السرعة المقررة للجرار من الخلف ما أدى لتحطم محتوياته وإصابة الركاب.

واعترف سائق الجرار في التحقيقات بأن قدمه اصطدمت دون قصد بمقبض السرعة وعدم قدرته على السيطرة عليه واصطدم بالقطار.

واستعجلت النيابة العامة تقرير اللجنة الفنية المشكلة من مسؤولي السكة الحديد لفحص حالة القطار ووقت مطابقة موعد مغادرته والسرعة المحددة، واستعجال تقرير الأدلة الجنائية وتحريات المباحث الجنائية، حول الواقعة.

وطلب التقارير الطبية للمصابين وأقوالهم وإرفاقها بالتحقيقات.

كان اللواء محمود أبوعمرة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية تىقى بلاغا صباح أمس من مأمور قسم العطارين باصطدام قطار الإسكندرية المتجه إلى القاهرة بجرار بالمحطة بعد تعطل فرامل الجزء الخلفي بالجرار مما تسبب في اصطدام بالعربة الأخيرة من القطار وإصابة ٤٥ من ركاب العربة وحدوث تلفيات شديدة بها تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وانتقلت قوات الأمن والحماية المدنية وضباط قسم شرطة العطارين والقيادات التنفيذية بالمحافظة إلى موقع الحادث وباشرت النيابة العامة التحقيق.