شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من المياه الجوفية لمتابعة أعمال الحماية من أخطار السيول بالقصير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد المهندس محمد السيد عبدالرحمن مدير عام الإدارة العامة للمياه الجوفية بالبحر الأحمر اليوم الأربعاء، أعمال الحصاد والحماية من أخطار السيول الجاري تنفيذها بوادى القويح بمدينة القصير.

يجري العمل في حفر وأرنكة القناة الشمالية وأعمال الحفر في البحيرة أمام سد القويح، فى وجود مهندسي الإشراف ومهندسي الشركة المنفذة.

وقد تم التنبيه بدفع العمل لإمكان إنهاء الأعمال في المواعيد المقررة والالتزام بالمواصفات الفنية للتنفيذ، حيث تقام الأعمال تحت إشراف الإدارة العامة للمياه الجوفية للصحراء الشرقية قطاع المياه الجوفية.