شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان : بدء التشغيل التجريبي لأكبر مبنى للتحول الرقمي بالصعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أن التحول الرقمي أصبح ضرورة لحصول المواطن على الخدمات المتنوعة في أقصر وقت وبأقل جهد ممكن، بجانب الاطلاع على الدليل السياحي والخريطة الاستثمارية والمشروعات الجارية، بالإضافة إلى طرح مطالبه واحتياجاته من خلال منظومة الشكاوى.

جاء ذلك أثناء اجتماعه مع وفد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء برئاسة اللواء عصام خضر مستشار مساعد رئيس الوزراء للمعلومات والأعمال، وبحضور الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ، وأيضاً المسؤولين بمجلس الوزراء والمحافظة.

وأشار اللواء أشرف عطية إلى أن محافظة أسوان قامت بخطوات سريعة لتطبيق منظومة التحول الرقمي من خلال بدء التشغيل التجريبي لأكبر مبنى للتحول الرقمي في الصعيد مجهز بأحدث التقنيات التكنولوجية والكوادر البشرية المدربة تمهيداً لافتتاحه وهو الذي سيؤدي 82 خدمة متعددة للمواطنين، كما أنه مربوط بـ 11 مركزا تكنولوجيا متطورا بجميع المدن والمراكز لفصل مقدمى الخدمة عن متلقيها لأدائها في أسرع وقت وللحد من الفساد الإداري، مؤكداً على أهمية التكامل في تطبيق رؤية التحول الرقمي بربط جميع الجهات على المنظومة لمنع التضارب في البيانات ولسرعة تقديم الخدمات، مع أداء دور الاستعلام الفوري للتأكد من مدى استحقاق المواطن للخدمة.

ومن جابنها، أوضحت الدكتورة غادة أبوزيد أنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان فقد تم الانتهاء من مرحلة التجهيز الشامل لمبنى التحول الرقمى بالديوان العام، مع بدء الإستعداد للتشغيل على البرمجيات والمنظومات القومية، بالإضافة إلى تنفيذ البرامج التدريبية المتنوعة على تطبيقات التحول الرقمي بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء لتوطين تطبيق الذاكرة المؤسسية التي تضم 11 مكونا، بجانب تطوير البوابة الإلكترونية الخاصة بالمحافظة.

وأشارت إلى أن هذه المنظومة تقوم بتوفير مجموعة من الخدمات الإلكترونية للعاملين داخل النظام بمختلف مستوياتهم الوظيفية بما يسمح بالتحاور والمراسلة الإلكترونية والربط الإلكتروني بين إدارات الديوان العام والوحدات المحلية ومديريات الخدمات، علاوة على وضع الخدمات المقدمة من التحول الرقمي وتطبيقات الموبايل على البوابة وربط المراكز التكنولوجية الرئيسية والمصغرة على مستوى المحافظة.