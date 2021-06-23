شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يوجه بإنارة طريق الخارجة - أسيوط حتي الجامعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد باستكمال أعمال إنشاء الممشي السياحي شمال مدينة الخارجة حتي مطار الخارجة، وكذلك إنارة طريق الخارجة- أسيوط حتي مقر جامعة الوادي الجديد.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية، اليوم، لعدد من المشروعات بمدينة الخارجة، ترافقه حنان مجدي نائب المحافظ والمهندس مجدي الطماوي رئيس المركز.

كما وجه بسرعة استكمال الطريق الجاري إنشاؤه من دوران البجوات، وصولا للطريق الدائري، مرورا خلف مجمع المصالح الحكومية.