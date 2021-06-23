أخبار مصر

محافظ الوادي الجديد يوجه بإنارة طريق الخارجة - أسيوط حتي الجامعة

0 نشر
أحمد عبد السلام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يوجه بإنارة طريق الخارجة - أسيوط حتي الجامعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد باستكمال أعمال إنشاء الممشي السياحي شمال مدينة الخارجة حتي مطار الخارجة، وكذلك إنارة طريق الخارجة- أسيوط حتي مقر جامعة الوادي الجديد.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية، اليوم، لعدد من المشروعات بمدينة الخارجة، ترافقه حنان مجدي نائب المحافظ والمهندس مجدي الطماوي رئيس المركز.

كما وجه بسرعة استكمال الطريق الجاري إنشاؤه من دوران البجوات، وصولا للطريق الدائري، مرورا خلف مجمع المصالح الحكومية.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا