شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يلتقي برئيس شركة أمات الدواجن السعودية لدعم الاستثمار الداجني (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم الأربعاء، بالمهندس حسين بحري رئيس مجلس إدارة الشركة العربية لأمات الدواجن إحدى أكبر الاستثمارات السعودية في مصر، والوفد المرافق له بحضور المهندس مصطفي الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة والدكتور مجدي البشري المدير العام لأمات مصر وبعض قيادات الشركة وبعض قيادات الوزارة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم المستثمرين وتهيئة مناخ الإستثمار .

وأشاد «القصير» خلال تصريحات صحفية، الأربعاء، بمستوى وحجم مشروعات الشركة في مصر وخطتها للتوسع، مؤكدًا أن الدولة تدعم بشكل كبير الثروة الداجنة ومستثمريها حيث تسهم في توفير فرص عمل وإنتاج متميز بالإضافة إلى إنها تحقق قيمة مضافة للناتج القومي، معربًا عن سعادته بالاستثمارات السعودية في مصر نظرًا للعلاقات القوية التي تربط بين البلدين الشقيقين والتي شهدت تطورًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة.

أكد وزير الزراعة أيضًا أن الحكومة تسعي إلى إزالة العقبات أمام الاستثمار وخاصة الأجنبي المباشر، مشيرًا إلى أن هناك أراضي جديدة مطروحة للاستثمار الداجني بما يخدم التوسعات المستقبلية للشركة في مصر.

وأضاف «القصير»، أن الوزارة نجحت في الحصول على موافقة منظمة صحة الحيوان العالمية في اعتماد 30 منطقة خالية من أنفلونزا الطيور الأمر الذي يسهم في استعادة ريادة مصر في تصدير الدواجن، مؤكدًا ان لدينا مشروعات ضخمة متميزة للإنتاج الداجني وأن حجم الاستثمارات في هذا المجال تتجاوز 100 مليار جنيه وتوفر أكثر من 3 مليون فرصة عمل.

وأوضح وزير الزراعة أن مصر تحقق الاكتفاء الذتي من الدواجن وحجم إنتاجها حوالى 1.4 مليار طائر و13 مليار بيضة ووزارة الزراعة تساعد في فتح أسواق خارجية لتصدير الفائض من السوق المحلي.

من ناحيته، أكد المهندس حسين بحري، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية لأمات الدواجن عن رغبة الشركة العربية لأمات الدواجن التوسع في مصر بمشروعات ضخمة معتمدة على أفضل الخبرات وباستخدام أحدث التقنيات والمعايير الدولية وكانت البداية بشركة الأمات التي تأسست منذ أكثر من ٢٠ عامًا.

وأضاف «بحري»، أن الشركة تتبع منهج التميز وتتطبق معايير الجودة العالمية كما تم إعتمادها من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE ضمن المناطق المعزولة والخالية من مرض أنفلونزا الطيور مما يؤهلها لتكون أحد أكبر المصدريين بمصر لأنها الشركة الوحيدة بمصر التي تطرح كامل إنتاجها بالسوق مشيدا بدعم وزير الزراعة للشركة سواء في استثماراتها المستقبلية أو ملف التصدير الخاص بها .

وزير الزراعة يلتقي برئيس شركة امات الدواجن السعودية لدعم الإستثمار الداجني

وزير الزراعة يلتقي برئيس شركة امات الدواجن السعودية لدعم الإستثمار الداجني