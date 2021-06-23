"الأحوال المدنية" يواصل توجيه المأموريات لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قام قطاع الأحوال المدنية بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة بإيفاد مأمورية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للسيدات من أهالي (قرية ميت أبو الكوم بدائرة مركز شرطة تلا بمحافظة المنوفية)، وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراج بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم وتسليمها لهم.

كما يواصل قطاع الأحوال المدنية استقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات ("كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة") بمقر ديوان القطاع لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، وتسليمها لهم بأوجه التيسيرات الممكنة تماشياً مع مبادئ حقوق الإنسان.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.