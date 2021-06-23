ضبط شخص بحوزته 3 بنادق آلية ومواد مخدرة في المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص بالمنوفية لحيازته أسلحة وذخائر بدون ترخيص ومواد مخدرة بقصد الإتجار

كانت معلومات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية، أفادت بحيازة (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة الباجور بالمنوفية) لأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص ومواد مخدرة بقصد الإتجار.

عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية من استهدافه وضبطه بمسكنه، وبحوزته (3 بنادق آلية - عدد من الطلقات النارية - 6 خزينة آلية - 4 لفافات من مخدر البانجو - كمية من مخدر الحشيش - 3 هواتف محمولة - مبلغ مالي)

وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية والمواد المخدرة بقصد الإتجار والهواتف للتواصل مع عملائه والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما استهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومتجري المواد المخدرة.