ملامستها تُصيب بأمراض خطيرة.. ضبط مالك مصنع بحوزته 35 طن نفايات إلكترونية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالاشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، حملة أمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط (2 مخزن بدون ترخيص لإعادة تدوير المخلفات والنفايات الإلكترونية الخطرة كائنين بمنطقة المعصرة بالقاهرة) تم إعدادهما لتدوير المخلفات والنفايات الإلكترونية الخطرة والتي تحتوي على مواد ضارة يؤدي ملامستها للإصابة بأمراض خطيرة وإعادة تدويرها وتحويلها لمواد خام أولية، وتم ضبط (مالك المصنع – مقيم بالقاهرة )، وكذا ضُبط بداخلهما كمية قدرها ( 35 طن مواد خام لنفايات خطرة من المخلفات الإلكترونية) عبارة عن (بطاريات كهربائية، مكونات داخلية لهواتف محمولة، لوحات إلكترونية لحواسب آلية) جميعها متهالكة ومحظور إعادة تدويرها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.