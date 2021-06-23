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تأجيل محاكمة سما المصري بتهمة سب وقذف مرتضى منصور لـ 30 يونيو

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، تأجيل نظر الدعوى المقامة من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق يتهم فيها بسبه وقذفه لجلسة 30 يونيو.

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، تنازل عن 8 قضايا سب وقذف ضد سما المصري، بحسب محاميها أشرف ناجي.

وسبق أن رفضت المحكمة الاقتصادية، استشكال سما المصري على الحكم الصادر بحبسها عام وتغريمها 100 ألف جنيه، في اتهامها بخدش الحياء العام والفسق والفجور.

كما تقضي سما المصري حكمًا بالحبس في قضية تحريض على الدعارة وسب وقذف ريهام سعيد.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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