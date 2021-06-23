الداخلية: ضبط 120 طربة حشيش بحوزة عنصرين إجراميين في الدقهلية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 120 طربة لمخدر الحشيش بحوزة، عنصرين من العناصر الإجرامية بمحافظة الدقهلية.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، تابعت نشاط (عنصرين من العناصر الإجرامية - مقيمان بدائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية)، تخصصا في الاتجار بمخدر الحشيش، وترويجه على عملائهما متخذان من دائرة مركز شرطة ميت غمر بمحافظة الدقهلية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطني – الأمن العام- الأمن المركزي)، وبالاشتراك مع مديرية أمن الدقهلية، تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة المركز، وبحوزتهما (120 طربة لمخدر الحشيش، وزنت 12 كيلو جرام – مبلغ مالي – 2 هاتف محمول – سلاح أبيض)، وبمواجهتهما بالمضبوطات أيداء ما جاء بالتحريات.

هذا وتقدر قيمة المضبوطات من المواد المخدرة (840٫000– ثمانمائة وأربعون ألف جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة، وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.