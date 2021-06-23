أبرزها 37 طن خرشوف وملاح وصبغة.. ضبط 1500 قضية تموينية متنوعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المُكبرة؛ لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1504 قضية تموينية متنوعة، خلال 24 ساعة، أبرزها: ضبط (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة البحيرة، بحوزته (11 طن "خرشوف") معبأة داخل عبوات مدون عليها بيانات وهمية وغير مسجلة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية "عفن ظاهري" وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

كما ضبطت الحملات (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة المخللات بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية، بحوزته (10 طن "ملح سياحات") غير صالح للاستهلاك الآدمي ومخصص للأغراض الصناعية ومحظور اسخدامه في الأغراض الغذائية "مستلزمات إنتاج" ويشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لإدخاله في عملية تصنيع المخللات وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

ونجحت الحملات في ضبط (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج المواسير البلاستيك بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية، بحوزته (26 طن "كسر بلاستيك - صبغة" بدون مستندات مجهولة المصدر غير مطابقة للمواصفات القياسية مستلزمات إنتاج – 100 لفة خرطوم بلاستيك – 250 قطعة"ماسورة بلاستيك"مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة منتج نهائي)، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.