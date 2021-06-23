سقوط عصابة سرقة كابلات وأسلاك الكهرباء في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط عناصر تشكيل عصابي بالوادي الجديد تخصص في سرقة كابلات وأسلاك الكهرباء.

كانت معلومات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الوادي الجديد قيام (5 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") بسرقة أسلاك كهربائية خاصة بخط أعمدة الضغط المتوسط الممتدة من محطة توزيع الكهرباء بمدينة باريس وتخزينها بقطعة أرض زراعية بدائرة مركز شرطة باريس.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال قيامهم بتحميل سيارة نقل بعدد 12 جوال بداخلهم كابلات وأسلاك ألومنيوم مجدول خاصة بأعمدة كهرباء الضغط المتوسط وزنت (1.5طن) تقريباً بإخفائها بين حمولة السيارة لنقلها لمحافظة أسيوط، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص في سرقة كابلات وأسلاك الضغط المتوسط لبيعها وتوصيلها لأحد المتهمين بمحافظة أسيوط.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة وأفراد التشكيلات العصابية.