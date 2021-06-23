الرقابة الإدارية.. 57 عامًا في مكافحة الفساد ودعم جهود التنمية الشاملة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت أمس الثلاثاء الندوة التثقيفية التي نظمتها الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية، تحت عنوان «تطور دور هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد ودعم جهود التنمية الشاملة بالدولة المصرية»، وذلك في إطار احتفالات هيئة الرقابة الإدارية بمرور 57 عاما على تأسيسها في الـ 25 من يونيو ١٩٦٤.

وتضمنت الندوة عددا من المحاور الرئيسية الهامة من بينها: نشأة الرقابة الإدارية ودورها في مكافحة الفساد وأثرها على التنمية الشاملة وحقوق الإنسان، والتطور التشريعي والمؤسسي لمكافحة الفساد وأثره على الحد من ظاهرة الفساد، ودور الحوكمة ومكافحة الفساد وآثارهما في دعم جهود التنمية الشاملة بالدولة المصرية، وأخيرا مشروع البنية المعلوماتية للدولة المصرية وأبرز نتائجها.

ندوة هيئة الرقابة الإدارية

وأكد الوزير حسن عبدالشافى أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، خلال كلمة ألقاها بالندوة التثقيفية، أن الدولة قامت باتخاذ العديد من القرارات الإصلاحية التي تدعم منظومة العدالة الاجتماعية كالإصلاحات التموينية، وبرنامج تكافُل وكرامة، وحياة كريمة، وتوفير مظلة حماية اجتماعية للعمالة غير المنتظمة أثناء جائحة كورونا. وقد كان لمشروع البنية المعلوماتية الذي تم تناوله بالندوة دورًا هامًا في تحديد وتنقية قوائم المستفيدين من تلك القرارات والإصلاحات.

وترسيخاً لمبادئ المساواة وتوجيهات القيادة السياسية بتمكين الشباب والمرأة فقد بدأت الهيئة إجراءات ضم دفعة جديدة ولأول مرة تشهد ترشيح كوادر من القطاعات المدنية والسيدات والآنسات لينضموا جنباً إلى جنب مع أعضاء الهيئة في خدمة الوطن.

ندوة هيئة الرقابة الإدارية

وهيئة الرقابة الإدارية أحد أجهزة الرقابة الخارجية التابعة للسلطة التنفيذية وتمارس مهامها طبقاً للقانون رقم 54 لسنة 1964 والمعدل بالقانون رقم 207 لسنة 2017 ​ولها حق الاطلاع والتحفظ على البيانات والمستندات بالجهات وترفع تقاريرها بنتيجة تحرياتها وأبحاثها ومقترحاتها لرئيس الوزراء والوزراء والمحافظين وكذا جهات التحقيق المختصة لاتخاذ ما يرونه بشأنها.

وهي هيئة رقابية مستقلة تتبع رئيس الجمهورية ولها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والفني والإداري، ​وتمارس كافة أشكال الرقابـة الإدارية والمالية والفنية وضبط الجرائم الجنائية ومنوط بها مكافحة الفساد الإداري في الدولة.

ندوة هيئة الرقابة الإدارية

وبدأت الهيئة كقسم للرقابة يتبع النيابة الإدارية عام 1958 وأصبحت هيئة مستقلة طبقاً للقانون رقم 54 لسنة 1964 وصدر قرار بتجميد نشاطها عام 1980 ثم أعـيد تشكيلها عام 1982 ​لممارسة اختصاصاتها، وعدلت بعض اختصاصاتها مؤخرا وفق القانون رقم 207 لسنة 2017.​

​​وتختص هيئة الرقابة الإدارية طبقاً لقانون إنشائها رقم 54 لسنة 1964 والمعدل بالقانون رقم 207 لسنة 2017 بالتالي:​

بحث وتحرى أسـباب القصور في العمل والإنتاج واقتراح وسائل تلافيها. الكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التي ​تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة واقتراح وسائل تلافيها. متابعة تنفيذ القوانين والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافيه لتحقيق الغرض منها. ​ الكشف عن المخالفات الادارية والمالية والفنية التي تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها. كشف وضبط الجرائم الجنائية التي تقع من غير العاملين والتي تستهدف المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة. بحث الشكاوى التي ​​​​​​يقدمها المواطنون عن مخالفة القوانين أو الإهمال في أداء واجبات الوظيفة ومقترحاتهم. بحــث ودراســة مــا تنشــره الصحافــة مـــن شكــــاوى أو تحقيقات صحفية تتناول نواحي الإهمال أو الاستهتار أو سوء الإدارة أو الاستغلال وكذلك ما تتعرض له وسائل الإعلام المختلفة في هذه النواحي. مد رئيس الوزراء والوزراء والمحافظين بأية بيانات أو معلومات أو دراسات يطلبونها منها.

ومن الاختصاصات المستحدثة بالقانون رقم 207 لسنة​​ 2017 التالي: ​

1- كشف وضبط الجرائم التي تستهدف الحصول أو محاولة الحصول على أي ربح أو منفعة باستغلال صفة أحد الموظفين العموميين المدنيين أو أحد شاغلي المناصب العامة بالجهات المدنية أو اسم احدى الجهات المدنية المنصوص عليها بالمادة (4) من هذا القانون.

2- الجرائم المتعلقة بتنظيم عمليات النقد الأجنبي المنصوص عليها بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 وفقا لأحكامه.

3-​ الجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية.

4- الجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار في البشر.

5- ​وضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية في الدولة.

6- التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والوثائق والمعلومات مع الهيئات والأجهزة الرقابية في الدولة وغيرها من الجهات المختصة بمكافحة الفساد في الخارج.

7- نشر قيم النزاهة والشفافية والعمل على التوعية المجتمعية بمخاطر الفساد وسبل التعاون لمنعه ومكافحته وتقوم الهيئة في سبيل ذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية ​​ومنظمات المجتمع المدني.

8- متابعة نتائج المؤشرات الدولية والإقليمية والمحلية في مجال منع الفساد ومكافحته ووضع التوصيات اللازمة لتلافى أي نتائج سلبية اسفرت عنها تلك المؤشرات ومتابعة تنفيذها بصفة دورية وتقييم أداء المسؤولين عن تنفيذها. ​​​​

وبالإضافة إلى ذلك تقوم الهيئة بمعاونة الجهاز الحكومي والهيئات العامة وقطاع الأعمال العام في التحري عن شاغلي وظائف الإدارة العليا والمرشحين لنيل الأوسمة والنياشين، والتحري عن حالات الكسب غير المشروع تنفيذاً لقانون الكسب غير المشروع وبناءً على ما تقرره هيئات الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع. والتحري عن العمليات المالية التي يشتبه في أنها تتضمن غسل أموال بالتنسيق وتبادل المعلومات مع وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي. ​

وبالنسبة للجرائم التي تختص بها الهيئة فهي تنقسم إلى قسمين:

أولا: جرائم تعد اختصاصا أصيلاً لهيئة الرقابة الإدارية وتشمل الآتي:

جرائم العدوان على المال العام:

(1) الاختلاس.

(2) الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام.

(3) التربح.

(4) الإضرار بالمال العام سواء كان عمداً أو عن إهمال.

(5) الغش في عقود التوريد.

جرائم الإتجار بالوظيفة العامة:

(1) الرشوة.

(2) استغلال النفوذ.

جرائم التزوير في المحررات الرسمية. وجرائم الكسب غير المشروع. واستغلال صفة أحد الموظفين العموميين المدنيين أو أحد شاغلي المناصب القيادية للحصول أو محاولة الحصول على أي ربح أو منفعة، و​الجرائم المتعلقة بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية. بالإضافة إلى الجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.​

ثانيا: الجرائم التي يتم ضبطها بالتنسيق مع بعض الجهات والتي تتولى بدورها وفقاً لاختصاصاتها أعمال الضبط وتتمثل في الآتي: التهرب الضريبي، والتهرب الجمركي، وجرائم غسل الأموال، والغـــــــــش التجاري، والجرائم المتعلقة بالصحة العامة.

واهتمت الرقابة الإدارية منذ نشأتها بمسايرة أحدث التطورات العالمية والدولية في كافة مجالات مكافحة الفساد والوقاية منه والتوعية بمخاطرة وآثاره السلبية على المجتمع والاقتصاد القومي والتنمية الشاملة، وتقوم إدارة التعاون الدولي بالهيئة بمهمة الاتصال والتنسيق مع الجهات الأجنبية المتعاونة مع الهيئة ومتابعة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ومنها: اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC)، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة ( UNTOC)، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، واتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع ومكافحة الفساد، والشبكة العربية لتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد بالبلدان العربية.

وفي إطار سعى الدولية إلى مواجهة الفساد بكافة أشكاله وصوره لما يمثله من تحدٍ لجهود التنمية في الدولة، وفى هذا الإطار فقد أنشأت هيئة الرقابة الإدارية «الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد» للمعاونة في تحقيق الأهداف القومية في هذا المجال من خلال نشر مفاهيم النزاهة والشفافية، وتدريب الكوادر الحكومية والقطاع الخاص والمواطنين والكوادر الدولية، وكذا إجراء البحوث والدراسات حول أسباب الفساد وآثاره وسبل مواجهته والوقاية منه.

وفي عام ٢٠١٧ صدر القانون رقم ٢٠٧ بتعديل القانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٦٤ حيث تم إنشاء «الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد» ككيان مستقل تابع لهيئة الرقابة الإدارية لترسيخ حرص الهيئة على تنمية الموارد البشرية بتخصيص كيان إداري يتولى أنشطة التدريب والتطوير بصفة عامة في مجالات مكافحة الفساد ونشر قيم النزاهة والشفافية على وجه الخصوص وباقي أفرع العلوم المرتبطة بمكافحة الفساد.

ندوة هيئة الرقابة الإدارية

وأشار اللواء أ.ح / حسن عبدالشافي أحمد إلى التزام الدولة بالاستثمار في مشروعات الإصلاح الإداري والتحول الرقمي من خلال الاستخدام الأمثل لقواعد البيانات عبر منظومة لربط وتكامل البيانات القومية، واستخدامات الذكاء الاصطناعي، وإنشاء منصة مصر الرقمية كأداةٍ للتخلص من الروتين الحكومي والحد من التعامل الورقي والقضاء على البيروقراطية ومنع الفساد والحفاظ على ثروات الوطن، وقد انعكس ذلك على نتائج المؤشرات المختلفة، فحققت مصر قفزة في مؤشر عام 2020 الخاص بجاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي، الصادر عن مؤسسة (أوكسفورد إنسايت) للمركز (56) من إجمالي عدد (172) دولة بتقدم قدره (55) مركزاً مقارنًة بعام 2019.

الدكتور عبد المنعم سعيد خلال ندوة الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية تحت عنوان «تطور دور هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد ودعم جهود التنمية الشاملة بالدولة المصرية»

من جانبه، أكد الدكتور عبدالمنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ المصري، على أهمية دور الهيئة في مقاومة الفساد. وقال: «بالفعل فإن تحقيق التقدم في ترتيب مصر في التقارير الدولية الخاصة بمحاربة الفساد تشهد للهيئة وقياداتها».

وأضاف سعيد: «لقد كان شائعا في أزمنة سابقة القول أين تذهب أموال الدولة؟، والآن فإن القول الذائع هو من أين تأتي الأموال لكل ما يتحقق على أرض مصر. الفارق بين هذا وذاك يشهد لدور الهيئة في تحجيم الفساد وضربه ضربات موجعة تقدم للمثال المطلوب، والنزاهة المرجوة، في كل من يعمل ويتولى القيادة».

وتابع رئيس مجلس إدارة المصري اليوم: «لم يكن لعشرات من المشروعات العملاقة أن تنجز في أزمنة قياسية، وبالتكلفة الحقيقية ما لم يكن هناك رجال الهيئة العظام الذين يكافحون ويعملون وفقا لمعايير عالمية في مكافحة الفساد».

وأشار إلى أن الهيئة كانت على رأس التاريخ عندما بدأت في التجهيز للانتقال إلى العاصمة الإدارية بتدريب 27 ألف موظف سوف يكونوا رأس الحربة في الانتقال إلى الجمهورية الجديدة.

وأضاف أن الهيئة لعبت أدوارا هامة في إعداد مصر لعصر قادم من خلال ما قدمته من بنيه معلوماتية لم تحصل عليها مصر من قبل، وبالمشاركة بالجهد الكبير في رقمنه الدولة ودخولها إلى القرن الواحد والعشرين.