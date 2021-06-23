شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف سر تجاعيد الوجه وجراحة جديدة لعلاجها .. إنجاز طبي جديد لجامعة طنطا (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا عن توصل أحدث أبحاث قسم جراحة التجميل والإصلاح بكلية الطب بالجامعة والذى تم نشره حديثًا بمجلة جراحة التجميل الأوروبية إلى تشريح جديد للجبهة واستحداث آلية جراحية جديدة وطفرة في أساليب علاج التجاعيد الناتجة عن التقدم في السن.

أوضح الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن البحث قام بنشره الدكتور نادر المليجى الأستاذ المتفرغ بقسم جراحة التجميل، موضحًا أنه تم وضع اسمه على صدارة البحث، وقد استحدث آلية جراحية سميت باسمه وقررت المجلة تسمية البحث باسمه لأنه سيحدث تغيرات جوهرية في أساليب علاج التجاعيد.

من ناحيته، أوضح الدكتور نادر المليجى أن البحث استند إلى اكتشاف طبقة رقيقة فوق العضلة تخرج منها خيوط تسبب التجاعيد، وبقطع تلك الخيوط تختفى التجاعيد، بعد أن كان الاعتقاد السائد أن كسرات وتجاعيد الجبهة سببها العضلة الأمامية للوجه وكان العلاج السائد شلل العضلات باستخدام البوتكس أو عمليات تجميل الوجه وجراحات في منتهى الصعوبة.

أكد د. المليجي أن العملية الجديدة تؤدى إلى إزالة التجاعيد إلى فترة لا تقل عن عشر سنوات بدلًا من استخدام البوتكس الذي يحتاج إلى حقن متكرر مما يؤدي إلى زيادة التكلفة المادية وهذا ما تم تفاديه في العملية الجراحية.