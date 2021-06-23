شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب «الفلاحين» يكشف أسباب ارتفاع أسعار الأضاحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين إن أسعار اللحوم الحيه ارتفعت ارتفاع طفيف هذه الأيام مع قرب حلول عيد الأضحي المبارك، لافتا إلى ارتفاع أسعارها سنويا كلما اقترب عيد الأضحى حيث يزيد الاقبال على شراء الأضاحي .

وأوضح «أبوصدام»، أن أغلب المواطنين يفضلون شراء الأضحية قبل عيد الأضحى بأيام قليله، خاصة أهل المدن والذين لا تتوفر لديهم حظائر حيونات ويفضل البعض تأخير شراء الأضحية لتوفير ثمن العلف كما ينتظر معظم المربين طرح ما لديهم من الأضاحي في آخر سوق للمواشي قريب منهم لزيادة الربح والبيع بأعلى سعر.

وأشار نقيب الفلاحين، أنه بالرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة لتوازن أسعار اللحوم الحمراء الحية والمذبوحه والحد من ارتفاعها بدرجه كبيره بتوفير اللحوم الحيه والمذبوحه المستوردة بأسعار في متناول الجميع، إلا أن الفجوة الكبيره في اللحوم الحمراء والتي تصل إلى 45% تساهم في ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء الحية والمذبوحة في عيد الاضحي والذي يعتبر الموسم الاهم بالنسبه لمربي المواشي.

وقال «أبوصدام» إن أسعار الأضاحي ارتفعت خلال هذه الأيام ارتفاع طفيف عن الأيام الماضية حسب نوع ومكان البيع، فتراواح سعر كيلو اللحم البقري الحي ما بين 58 إلى 60 جنيه، والجاموسي القائم ما بين 50الي55جنيه، وتراوح سعر الماعز والضأن ما بين 60الي70جنيه، فيما استقرت أسعار اللحوم الحمراء البلدي المذبوحه ما بين 110 إلى 150 جنيه .

وأرجع نقيب عام الفلاحين أسباب ارتفاع اسعار اللحوم الحية إلى ارتفاع اسعار الأعلاف، وزيادة الطلب على الاضاحي كلما اقترب العيد، بجانب تداعيات ازمة كورونا والتي اربكت عمليات الاستيراد ورفعت خامات الاعلاف، وكثرةالحلقات الوسيطة في بيع الاضاحي وزيادة تكلفة النقل، وقلة عدد المنافذ الحكومية المتاحة لبيع الأضاحي الحيه في معظم المحافظات.