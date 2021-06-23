شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية: قوافل طبية متعددة التخصصات بالمناطق الأكثر إحتياجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية عن بدء تنفيذ خطة القوافل الطبية العلاجية الشاملة إبتداء من شهر يوليو القادم وحتى نهاية العام، وذلك لتقديم الخدمات الطبية المجانية وتوفير حياة كريمة وآمنة للفئات الأكثر احتياجاً من أبناء المحافظة تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وأفاد وكيل وزارة الصحة بالمنوفية بأن خطة تنفيذ القوافل الطبية خلال شهر يوليو القادم تبدأ من يوم السبت الموافق 3 يوليو وتستمر حتي يوم الخميس الموافق 29 من نفس الشهربواقع يومين بكل قرية بمختلف مراكز المحافظة، وتتضمن قرية كفر ربيع التابعة لمركز تلا يومي 3، 4 يوليو والتي تخدم ما يقرب من 13 ألف مواطن، وقرية إصطباري التابعة لمركز شبين الكوم يومي 7، 8 يوليو وتخدم ما يزيد عن 10 آلاف مواطن، وكفر ميت العبسي بقويسنا يومي 10، 11 وتخدم ما يزيد على 4 آلآف مواطن، بالاضافة إلى قرية ميت فارس ببركة السبع يومي 14، 15 وتخدم ما يزيد على 10 آلاف مواطن، وأخيراً قرية منشأة السلام بتلا يومي 28، 29 يوليو وتخدم ما يزيد على 3،5 ألف مواطن.

وأكد محافظ المنوفية: «مستمرون في تنفيذ العديد من القوافل الطبية بمختلف التخصصات خلال شهر أغسطس، سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر 2021 بكافة القرى الفقيرة والمناطق النائية بنطاق المحافظة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير الرعاية الطبية والصحية لهم للحد من آلامهم ومعاناتهم وتوفير حياة كريمة لهم» .