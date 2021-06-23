شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يفتتح قسم الأورام وقاعة تدريب أطباء الزمالة بمستشفى السعديين (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قسم الأورام الجديد بمستشفى السعديين بمنيا القمح بتكلفة إجمالية ٢ مليون و٢٠٠ ألف جنيه، بالتعاون بين وزارة الصحة والمديرية والمجتمع المدني، وذلك لاستقبال المزيد من الحالات المرضية وتوفير الرعاية الصحية والعلاجية المناسبة للمرضى، ويأتي ذلك في إطار دعم الدولة لتطوير المنظومة الطبية والصحية وتوفير أماكن لائقة للمواطنين لتلقى الخدمات الطبية.

قدم الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، عرض تفصيلي عن قسم الأورام الجديد وقاعة التدريب بالمستشفى والمقامين بتكلفة ٢.٢ مليون، وذلك بالتعاون مع المجتمع المدني حيث تمت الإشارة إلى أن القسم مقام على مساحة ١٠٦٠م، ويسع ٣١ سرير، منهم ٥ أسرة عناية أورام، و١٦ سرير داخلي، و١٠ أسرة لتلقي العلاج الكيماوي والهرموني، بالإضافة إلى أنه تم تدعيم القسم بالخدمات المكملة ومنها أشعة فوق صوتية على القلب إيكو، وعيادة تغذية، وعيادة الدعم النفسي لمرضى الأورام، ووحدة علاج الألم، وصيدلية داخلية، ومعمل لإجراء التحاليل الطبية لمرضي الأورام، لافتاً إلى أنه خلال الفترة من 10 مارس 2021 وحتي الإفتتاح الرسمي تم تشغيل قسم الأورام الجديد تجريبياً وتم إجراء ٤٦ عملية جراحية لمرضي الأورام السرطانية، ما بين عمليات كبرى وذات مهارة، وكذلك تقديم العلاج الكيمياوي والهرموني لعدد ٣٢ مريض، وأصبح يستخدم في القضاء على قوائم الإنتظار.

حرص محافظ الشرقية ومرافقوه على تفقد قاعة التدريب الجديدة لأطباء الزمالة المصرية بالمستشفى، والتي تم تجهيزيها لتدريب الأطباء والقوي البشرية بالمستشفي وتسع لتدريب 35 طبيب، مؤكداً أنه حريص على توفير كافة سبل الدعم لتطوير قدرات مستشفيات الصحة التي تقدم الخدمات للمواطنين، والإرتقاء بها لتقدم خدمة علاجية ملائمة وتذليل العقبات أمام القطاع الصحى طبقاً للإمكانات المتاحة.

أكد المحافظ على ضرورة تضافر الجهود والمشاركة المجتمعية بين كافة الجهات والمؤسسات والهيئات الحكومية، والأهلية، والخاصة، والمجتمع المدنى، لتوفير الأجهزة الطبية وتطوير الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفيات لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين.

كما شهدت زيارة محافظ الشرقية لمستشفي السعديين تفقد قسمي الإستقبال والطوارئ، والعناية المركزة، للتأكد من مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

أوصى محافظ الشرقية إدارة المستشفى والعاملين بها من أطباء ،وأطقم تمريض ،بحسن استقبال المرضى والمترددين على المستشفى والإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة لهم.

شارك في الإفتتاح الدكتور أحمد عبدالمعطى نائب المحافظ، وسعد الفرماوي السكرتير العام، واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، والمهندس محمد عبدالوهاب رئيس مركز ومدينة منيا القمح، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.