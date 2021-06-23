شكرا لقرائتكم خبر عن صحة المنيا تقدم الخدمات الطبية والعلاجية لـ1871 مواطنًا بقرية بني صامت ببني مزار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن مديرية الصحة تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

قال دكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن المديرية نظمت قافلة طبية، بقرية بنى صامت، بمركز بني مزار، خلال يومي 21 و22 يونيو الجاري، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1871 حالة مترددة، وصرف الأدوية، وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.

أوضح الدكتور محمود خليفة، منسق القوافل الطبية بالمديرية، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم إجراء 406 حالات جراحة و510 حالات أطفال و266 باطنة و152 قلب و86 نساء و30 تنظيم اسرة و93 اسنان و231 جلدية و97 حالة انف واذن، إلى جانب انه تم عمل 81 تحاليل مختلفة، وعمل 79 حالة موجات صوتية، وعمل 9 حالة رسم قلب، وعمل 9 حالة اشعة سينية، وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ 124 متردد، وتم خلع اسنان لـ 12 حالة بعيادة الاسنان، وتحويل للمستشفى 38 حالة لاستكمال العلاج هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ 80 مترددا، حيث تم استخدام 9 عيادات متنقلة وتضم صيدلية ومعمل دم وسجلات.