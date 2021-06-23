شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يستقبل رئيس مجلس إدارة «القابضة للسياحة والفنادق» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، ميرفت حطب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، بديوان عام محافظة بورسعيد، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات في إطار دعم التعاون المثمر بين المحافظة والشركة القابضة للسياحة والفنادق، وذلك بحضور المستشار إبراهيم عبدالغفار مستشار المحافظة للإستثمار.

واستعرض محافظ بورسعيد مع ميرفت حطب، خطة التطور السياحي الذي تشهده بورسعيد في المنشآت السياحية، والذى يعيد لبورسعيد مكانتها الرائدة ويجعلها من مصاف المدن السياحية، مؤكدا على أهمية التعاون بين الشركة القابضة للسياحة والفنادق من أجل تحقيق مزيد من التطور في القطاع السياحى ببورسعيد وإحداث رواج سياحي، يعود على المحافظة وأبنائها بالخير .

ومن جانبها، أعربت ميرفت حطب، عن فخرها بالإنجازات والتنمية التي شهدتها محافظة بورسعيد مؤخرا، مؤكده على ترحيبها بالتعاون المثمر مع محافظة بورسعيد لتحقيق تنمية سياحية تليق بواقع وحضارة بورسعيد .