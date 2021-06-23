شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة يترأس اجتماع مجلس كلية الإعلام.. ويفتتح وحدة للتعليم الإلكتروني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اجتماع مجلس كلية الإعلام، لمناقشة عدد من الموضوعات حول مشروعات التطوير المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والتي يتم تنفيذها في الكلية في إطار خطة الجامعة وطموحات الجمهورية الجديدة وذلك بحضور حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ومشاركة قيادات كلية الإعلام.

ووجه الخشت بتشكيل لجنة عليا لمقارنة المحتوى التعليمي ونظم التعليم مع أفضل 10 كليات إعلام عالمية في ضوء محددات الغايات الاستراتيجية للجمهورية الجديدة، على أن ترفع تقريرها له وعرضها على مجلس الجامعة. كما أكد على ضرورة حصول الطلاب على فترة تدريب في بيئة العمل الفعلية قبل تخرجهم.

وقال إن كلية الإعلام شهدت تطورات في عدة جوانب، من بينها تحول الدراسة بها إلى نظام الساعات المعتمدة، واستحداث دبلومات جديدة تلائم التوجهات العالمية في المجال الإعلامي وتكنولوجيا المعلومات، من بينها الإعلام الرقمي، والأمن المعلوماتي، والاتصال السياسي، بالإضافة إلى الماجستير الإلكتروني، لافتًا إلى تطوير الكلية لمعايير المراجعة والجودة طبقًا للمعايير العالمية والوصول إلى معايير الاعتماد الأكاديمي الدولي.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن استوديوهات كلية الإعلام شهدت تطورًا في مختلف الجوانب الفنية والتكنولوجية طبقًا لأحدث المواصفات والمعايير الدولية، وبما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلي والعالمي وثورة الاتصال، ويساهم في رفع الكفاءة المهنية لخريجي الكلية.

وأكد أن كليات الإعلام تتحمل مسؤولية إنشاء جيل جديد يجمع بين مهارات العصر والمسؤولية الأخلاقية، ويساهم في بناء الدولة الوطنية، مشيرًا إلى الدور الحيوي والمميز الذي تلعبه وسائل الإعلام في كافة المجتمعات، وتزايد أهميتها وقيمتها في العصر الحالي، وانتشار وسائل الإعلام الرقمية على نطاق واسع.

ومن جانبها، رحبت الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام، بحضور وترأس الدكتور الخشت مجلس الكلية، ووجهت الشكر للدكتور الخشت على الدعم والمساندة الكبيرة لكلية الإعلام، منذ توليه رئاسة الجامعة في تطوير منظومة العملية التعليمية بالجامعة والتعاقد مع أكبر منصة تعليمية ذكية في العالم، ومواكبة أحدث نظم التعليم التي تقوم على المنافسة مع البرامج المناظرة لها بالجامعات الدولية، واستحداث وتطوير البرامج واللوائح الدراسية، والتوسع في برامج تخصصات المستقبل، بما ساهم في بدء دخول الجامعة عصر جامعات الجيل الرابع.

وقالت إن الإعلام الأكاديمي يتجاوب مع التطورات المعاصرة التي يشهدها الإعلام، وأن تطور تكنولوجيا الاتصال ينعكس على المناهج التعليمية، لافتة إلى أن الكلية تحرص على التطوير المستمر بما يتوافق مع التحولات التي تحدث في صناعة الإعلام.

وقد افتتح الدكتور الخشت الطابق الجديد بالكلية، والذي يضم قاعات دراسية تضم شاشات تفاعلية، ومقار للبرامج والتخصصات الجديدة التي تم استحداثها خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى معامل كمبيوتر، ووحدة للتعليم الإلكتروني وتزويدها بأحدث الإمكانات الفنية بما يساهم في رفع المقررات الدراسية إلكترونيًا على منصة جامعة القاهرة الذكية، وإجراء الامتحانات وتصحيحها إلكترونيًا.