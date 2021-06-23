شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي بـ 750 ألف جنيه .. تعرف على الأسعار الجديدة في اشتراك الأندية في مصر 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أسعار عضوية الأندية في عام 2021 أصبحت المورد الرئيسي لمعظم الأندية المصري بالإضافة إلى الاشتراك السنوية للأعضاء بعد إصدار قانون الرياضة الذي ينص علي دعم وزارة الشباب والرياضة لمراكز الشباب، والتراجع عن دعم الأندية الرياضية مما تسبب في إصدار الجمعيات العمومية قرارات زيادة أسعار الاشتراكات في عضويتها.



- 750 جنيه سعر العضوية في النادي الأهلي الفرع الرئيسي شاملة لكل الفروع، أما فرع الشيخ زايد 250 ألف جنيه وعضوية النادي فرع مدينة نصر 500 ألف جنيه.

- 250 سعر عضوية نادي الزمالك للحاصل على المؤهل العالي و310 ألف جنيه للمتوسط، ويوجد داخل النادي عضوية للفئات المستثناة بـ 60 ألف جنيه فقط للصحفيين والقضاة والضباط.

- 2 مليون جنيه سعر عضوية نادي الجزيرة بقرار من الجمعية العمومية للنادي في الشهر الأول من عام 2018، بشرط نجاح المتقدم في المقابلة الشخصية داخل النادي.

- 600 ألف جنيه سعر عضوية نادي الصيد الفرع الرئيسي ويشترط أيضا المقابلة الشخصية، عضوية فرع القطامي، 250 ألف.

- مليون جنيه سعر اشتراك في عضوية نادي سموحة في الإسكندرية.

- 410 جنيه سعر عضوية نادى الزهور الرياضي الفرع الرئيسي بمدينة نصر، اما فرع التجمع الخامس 232 ألف جنيه.

- 200 ألف جنيه سعر الاشتراك في عضوية نادي وادي دجلة الرياضي لكل الفروع.

- 62 ألفا سعر عضوية نادى المقاولون العرب للمؤهل العالي و91 ألف جنيه للمتوسط.

- 150 ألف جنيه سعر الاشتراك في عضوية نادى الاتحاد الإسكندري فرعي النادي بمنطقتي "الشاطبي" و"سموحة" و100 ألف جنيه للاشتراك فرع سموحه فقط.

- 250 ألف جنيه سعر الاشتراك في نادي الشمس وللمؤهل المتوسط 300 ألف.

- 50 جنيها سعر الاشتراك في عضوية مركز شباب الجزيرة.

- 60 ألف جنيه سعر الاشتراك في عضوية نادي الترسانة للمؤهل العالى، و80 ألف جنيه للمتوسط.