شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 28 شهرا.. كامل الوزير يشعر بالإحباط ويطلق التحذير الأخير بدخول القطاع الخاص للسكة الحديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد 28 شهرا من توليه حقيبة وزارة النقل أعلن الفريق كامل الوزير إحباطه من السكة الحديد، اليوم.

وأعلن وزير النقل خلال توقيع عقد تنفيذ مشروع تحديث نظم الإشارات والاتصالات على خط نجع حمادي / الأقصر بطول 118 كم من نجع حمادي الى الأقصر بإجمالي تكلفة 110 ملايين دولار أنه لم يجد تعاوناً كافياً من قيادات وموظفي السكك الحديدية منذ توليه مهمة حقيبة النقل وأنه قد قام بتقديم كافة أنواع الدعم لهم للعمل علي النهوض بهيئة السكة الحديد.

تصريحات الوزير المفاجئة جاءت عقب ساعات من اصطدام جرار بقطار ركاب في محطة مصر بالاسكندرية مما تسبب في اصابة ٤٠ راكبا وهي الحادثة التي اعطت الضوء الاخضر لدخول القطاع الخاص الاجنبي والمصري في ادارة المرفق بعد قرابة ١٧٠ سنة من انشاءه.

وزير النقل أطلق التحذير الأخير أنه في حالة استمرار هذا التكاسل والتخاذل سيقوم بالاستعانة بالشركات الأجنبية المتعاونة مع وزارة النقل في مجال السكك الحديدية لإدارة وتشغيل خطوط هذا المرفق الحيوي الهام علي الرغم من كل الدعم الذي وفرته الدولة.

وقال إنه منذ أن شرفه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتولي حقيبة وزارة النقل تعهد أمامه بتطهير وتطوير هيئة السكك الحديدية لتكون في طليعة الهيئات بالدولة مؤكداً أنه لا مكان لأي متقاعس أو فاسد أو مهمل يتسبب في حوادث تزهق أرواح المواطنين وتتسبب في ضياع أموال الشعب المصري مشيراً الى أنه لن يسمح بوجود عناصر تعوق وتعرقل عمليات التطوير وتؤثر علي معنويات من يقومون بعمليات الإصلاح والتطوير لصالح الشعب المصري ولخدمته وخاصة وأن الدولة قد وفرت كافة الإمكانيات للنهوض بهيئة السكك الحديدية وتعاقدت علي صفقات هي الأضخم من نوعها في تاريخ الهيئة ولكن هناك من يعوق كافة أعمال التطوير ، فلا مكان لوجود مثل هذه العناصر في هيئة السكك الحديدية وعلي كافة القيادات والعاملين بالسكة الحديد أن يقوموا بالعمل علي مدار الساعة ليلاً ونهاراً ، ويؤدي كل فرد مهمته وفق التوصيف الوظيفي له.

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير - فإنه بالتوازي مع التحقيقات التي تجريها النيابة العامة فإن وزارة النقل ستقوم بفصل كل من تسبب في هذا الحادث كما أنه سيتم فصل كل من يخطئ ويؤدي خطأه إلي حادثة تزهق أرواحاً أو تتسبب في خسائر مادية لأموال الشعب وسيكون ذلك من خلال كافة الإجراءات القانونية التي تكفل ذلك ، فلا مكان لفاسد أو مهمل او متقاعس في حق الشعب المصري.