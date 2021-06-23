شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يتفقد كلية الطب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، والدكتور عبدالعزيز طنطاوى رئيس الجامعة، مبنى كلية الطب البشرى، برفقة نواب رئيس الجامعة ونائب المحافظ ومدير الادارة الهندسية بالجامعة، وذلك مع بدء أعمال التأثيث وفرش مكاتب الكلية وقاعات المحاضرات.

وعرض رئيس الجامعة، مكونات المبنى الذي يضم مكاتب عميد ووكلاء الكلية ومكاتب لاعضاء هيئة التدريس وقاعات المحاضرات والمعامل الذي يتم تأثيثها بأحدت الأجهزة الحديثة واجهزة التحكم والمراقبة والسلامة.

وأشاد محافظ الوادي الجديد بالأعمال المنفذة بمبنى كلية الطب البشرى ورفع كفاءة المبنى الإدارى لديوان عام المحافظة القديم الذي تم استغلاله ليصبح مبنى لكلية الطب البشري.