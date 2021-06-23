شكرا لقرائتكم خبر عن «الريف المصري الجديد»: مبادرة لتشجيع زراعة محصول عباد الشمس في منطقتي المغرة وغرب المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة تنمية الريف المصري الجديد عن تفعيل مبادرة لتحفيز المنتفعين بأراضي المشروع القومي لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان في منطقتي المغرة وغرب غرب المنيا، لزراعة محصول دوار الشمس.

وقال اللواء عمرو عبدالوهاب رئيس شركة الريف المصري الجديد، في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن ذلك يأتي في إطار دعم ومساندة شركة تنمية الريف المصري الجديد للمنتفعين بأراضي مشروع الـ١.٥ مليون فدان، واتساقًا مع توجهات الدولة بشأن سد الفجوة الغذائية للمحاصيل الزيتية، وتدعيمًا لمبادرة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن التعاقد مع المزارعين لزراعة محصول دوار الشمس من خلال عقود زراعات تعاقدية موضحا ان المبادرة تمتد خلال الفترة من ١٥-٧-٢٠٢١ وحتى ٢١-٨-٢٠٢١ بمنطقة المغرة، وخلال الفترة من ١-٨-٢٠٢١ وحتى ٧-٩-٢٠٢١ بمنطقة غرب غرب المنيا، وذلك بالتعاون مع الأجهزة والإدارات المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأضاف «عبدالوهاب» أن المبادرة تتضمن عددا من الإلتزامات والضوابط، من بينها أنه يتعين على الراغبين في الإشتراك بالمبادرة الإلتزام بزراعة مساحة (٤) أفدنة على الأقل (أو مضاعفتها) خلال الفترة المشار إليها، والتسجيل لدى شركة تنمية الريف المصري الجديد خلال أسبوع من تاريخه وتوقيع صيغة التعاقد مع مركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي (سعر التوريد ٨٥٠٠ جنيه للطن) وطبقاً لاشتراطات التعاقد.

وأشار «عبدالوهاب»، إلى أنه بموجب هذه المبادرة، تقدم شركة تنمية الريف المصرى الجديد للمشاركين في المبادرة عددا من التيسيرات، يأتى في مقدمتها توفير التقاوى والمخصبات الزراعية الورقية للمساحة المتعاقد عليها مجاناً وتوفير الإرشاد الزراعى بصفة أسبوعية خلال فترات الزراعة والنمو وجمع المحصول، بالتعاون مع مركز الزراعات التعاقدية موضحًا أنه تم توفير عدد (٣) شكارة سماد نترات النشادر للفدان بسعر مدعم، يتم تسليمها للمنتفع بمجرد سداد قيمتها والتنسيق مع معهد وقاية النبات، التابع لمركز البحوث الزراعية، بشأن توفير طرود نحل العسل بالأعداد اللازمة، وذلك للمساعدة على إتمام عملية التلقيح خلال فترة التزهير.