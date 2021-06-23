شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان الأزهرية تكرم الأطفال الفائزين بمسابقة الأزهري الصغير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم الشيخ حمدي طه رئيس منطقة أسوان الأزهرية اليوم الاربعاء، الأطفال الفائزين في مسابقة «الأزهري الصغير» على مستوي إدارات المنطقة بمرحلة رياض الأطفال عن العام الدراسي 2020/2021م .

وأشارت وفاء يوسف مدير إدارة رياض الاطفال بالمنطقة، إلى أن تكريم الاطفال الفائزين جاء بعد أن تم تقييمهم على مستوى المنطقة في حفظ الطفل لجزئي عم وتبارك مع التلاوة الصحيحة وفق أحكام التجويد، وحفظ ١٠ أحاديث نبوية، وأن هذه المسابقة تأتي في إطار اهتمام الأزهر بالنشء الصغير وخاصة في هذه المرحلة الهامة التي تتفتح فيها نوافذ الفرص للتعلم والاكتشاف وتنمية قدرات الطفل لاستثمارها على الوجه الصحيح.