شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض معدل الإصابة بكورونا في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا انخفاض أعداد ومعدلات الإصابة بوباء كورونا المستجد إلى أقل من 10 إصابات يومية، من العدوة شمالا، حتى دير مواس جنوبا.

وكشف مسؤول بمديرية الصحة بالمحافظة، انخفاض الإشغالات، ببعض مستشفيات العزل إلى صفر، مما دفع المديرية، لتخفيض عدد الأسرة المخصصة لاستقبال الحالات.

وشدد الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة على استمرار اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية من وباء كورونا المستجد، واستقبال أي حالات اشتباه واتخاذ الإجراءات اللازمة للفحص والعلاج.