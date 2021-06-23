شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «تعليم مطروح» يتابع إجراءات تسفير صناديق أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح فجر اليوم الأربعاء ٢٣ يونيو ٢٠٢١ إجراءات نقل وتسفير صناديق الأسئلة الخاصة بامتحانات اليوم الرابع للدبلومات الفنية بكافة نوعياتها من مركز توزيع الأسئلة الرئيسي بمدرسة زاهر جلال الاعدادية إلى اللجان الامتحانية بالادارات التعليمية.

وذلك بحضور نبيل نجيب مدير التعليم الفني وجيهان محمد على رئيس المركز وصبري حماد ومحمد انور مسئولي الحملة الميكانيكية بتعليم مطروح وسط إجراءات أمنية مشددة وتدابير وقائية محكمة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتابع وكيل الوزارة الإجراءات الخاصة بتأمين الأسئلة قبل تسفيرها إلى اللجان الامتحانية في كافة أرجاء مطروح مؤكدا أنه تم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة بالتنسيق مع مديرية أمن مطروح لتأمين خطوط سير السيارات المسئولة عن تسلم الأسئلة والاجابات.

وأشاد وكيل الوزارة بمجهودات رجال الحملة الميكانيكية وتحليهم بالجدية والالتزام وتقدير المسئولية منذ انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية العملية والنظرية.