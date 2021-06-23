شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحصل على تذكرة معرض الكتاب 2021 ؟ (الرابط و خطوات التسجيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت المنصة الإلكترونية الخاصة بمعرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته 52، في استقبال الزوار الراغبين بزيارة المعرض.

وتأتي خطوات التسجيل للحصول على تذكرة معرض الكتاب:

- الدخول على الرابط من هنا

- الضغط على خيار «احجز تذكرتك».

- اختيار يوم الزيارة.

- إدخال البيانات الشخصية المطلوبة «الاسم- رقم الهاتف- البريد الإلكترونى- العمر- الجنسية- النوع»، وصولاً إلى مرحلة الحصول على تذكرة الزيارة.

- بعد الانتهاء من عملية التسجيل، سيتم إرسال نسخة من التذكرة في رسالة نصية على واتس آب للرقم المسجل ونسخة أخرى على البريد الإلكتروني تحتوى على بوابة الدخول واليوم المحدد للزيارة.

المعرض مفتوح للجمهور بداية من 1 يوليو 2021 حتى 15 يوليو، من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 10 مساءً، ويوم الجمعة من الساعة 1 ظهرًا حتى الساعة 10 مساءً.