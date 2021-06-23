الارشيف / أخبار مصر

لتقليل الجلطات الدموية.. علاج طبيعي وتمارين تنفسية لمرضى كورونا في القليوبية

0 نشر
عبد الحكم الجندي 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن لتقليل الجلطات الدموية.. علاج طبيعي وتمارين تنفسية لمرضى في القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد عبدالغنى وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أن المديرية والمستشفيات التابعة لها تقوم بتقديم خدمات العلاج الطبيعي لحالات مرضى وذلك بأقسام العزل بالمستشفيات عن طريق الفرق المتخصصة وأخصائيين العلاج الطبيعى، بإشراف الدكتور حسام البكرى مدير إدارة العلاج الطبيعى بالمديرية ضمن بروتوكول العلاج المحدد لمرضى كورونا ولتحسين ورفع كفاءة أداء الجهاز التنفسى والعضلى والتخفيف من أثار أعراض الفيروس مما يسهم في تحسين فرص الشفاء وسرعة التعافى للمرضى.

أكد وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أن أخصائيين العلاج الطبيعى يقومون بجهود مكثفة على مدار الساعة بتقديم الخدمة الطبية وجلسات العلاج الطبيعى للمرضى المصابين بكورونا، بإجراء التمارين التنفسية والتمارين الخاصة بتنشيط الدورة الدموية مما يحسن من أداء الوظائف التنفسية ويقلل من فرص حدوث جلطات دموية ويسهم في شفاءهم

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا