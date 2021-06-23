شكرا لقرائتكم خبر عن لتقليل الجلطات الدموية.. علاج طبيعي وتمارين تنفسية لمرضى كورونا في القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد عبدالغنى وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أن المديرية والمستشفيات التابعة لها تقوم بتقديم خدمات العلاج الطبيعي لحالات مرضى فيروس كورونا المستجد وذلك بأقسام العزل بالمستشفيات عن طريق الفرق المتخصصة وأخصائيين العلاج الطبيعى، بإشراف الدكتور حسام البكرى مدير إدارة العلاج الطبيعى بالمديرية ضمن بروتوكول العلاج المحدد لمرضى كورونا ولتحسين ورفع كفاءة أداء الجهاز التنفسى والعضلى والتخفيف من أثار أعراض الفيروس مما يسهم في تحسين فرص الشفاء وسرعة التعافى للمرضى.

أكد وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أن أخصائيين العلاج الطبيعى يقومون بجهود مكثفة على مدار الساعة بتقديم الخدمة الطبية وجلسات العلاج الطبيعى للمرضى المصابين بكورونا، بإجراء التمارين التنفسية والتمارين الخاصة بتنشيط الدورة الدموية مما يحسن من أداء الوظائف التنفسية ويقلل من فرص حدوث جلطات دموية ويسهم في شفاءهم